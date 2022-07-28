Правительство выделит бизнесу на затраты на телерекламу полмиллиарда рублей

Правительство может выделить бизнесу на затраты на телерекламу 500 млн руб. Ранее сообщалось, что из бюджета на эти цели будут компенсировать до половины затрат российских производителей непродовольственных товаров. В перечень субсидируемых товаров в том числе вошли лекарства и медицинские изделия.

Бизнесу могут выделить на затраты на телерекламу 500 млн руб. При этом выплату придется вернуть в бюджет, если вложения в рекламу не окупятся, пишут «Известия». Претендовать на господдержку смогут в том числе российские производители лекарств и медицинских изделий.

Выделенные средства направят на размещение рекламы российских компаний в эфире федеральных телеканалов, уточнили изданию в АНО «Национальные приоритеты». Эта мера не только поможет отечественным предприятиям, но и поддержит телеканалы, которые сейчас испытывают трудности из-за ухода международных рекламодателей.

Новые правила предоставления субсидий на телерекламу были утверждены на прошлой неделе. Средства на предоставление субсидий будет выделять Минпромторг в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Получателем средств указано АНО «Национальные приоритеты». Организация будет направлять полученные средства на софинансирование до 50% затрат производителей. Для субъектов малого бизнеса размер компенсации может быть увеличен до 70%.

Получить господдержку на продвижение своей продукции смогут фармпроизводители, включенные в специальный реестр. Отбор претендентов будет осуществлять Минпромторг. Подать заявку смогут российские производители с долей иностранного участия до 50%, а также соответствующие другим критериям, указанным в правилах, писал «ФВ».

Артем Косенок

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