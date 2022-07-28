«Биннофарм Групп» выпустила первый российский дженерик антибиотика для применения в гастроэнтерологии

Одна из крупнейших российских фармацевтических компаний «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») выпустила на рынок препарат «Альфаксим» — первый препарат российского производства с действующим веществом рифаксимин. Препарат выпускается на подмосковной производственной площадке компании — заводе «Алиум».

Сегодня в России по различным данным более 11 млн пациентов испытывают потребность в современном антибактериальном препарате для лечения заболеваний органов пищеварения. «Мы стали первой российской компанией, которая успешно вывела на рынок препарат рифаксимина, сделав этот современный антибиотик доступнее для потребителя и снизив зависимость пациентов от поставок зарубежного продукта, — говорит генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов. — Гастроэнтерология — одно из ключевых направлений в портфеле компании. Сейчас оно насчитывает более 20 рецептурных и безрецептурных препаратов. Этот рынок нам интересен, и мы планируем наращивать свое присутствие на нем. Также с появлением нового препарата мы продолжаем усиливать лидерскую позицию компании в важном для нас сегменте антибиотиков».

В гастроэнтерологический портфель «Биннофарм Групп» входят спазмолитическое средство с прокинетическим эффектом «Необутин», гастропротектор «Гастростат», гепатопротектор «Урдокса», занимающие лидирующие позиции на своих адресных рынках, а также другие препараты, решающие вопросы профилактики и лечения заболеваний ЖКТ, печени и желчного пузыря.

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