В закупках препаратов от гепатита С преобладают пангенотипные схемы

По сравнению с 2020 годом количество закупленных курсов выросло в полтора раза, отмечает издание «Ведомости», которое первым ознакомилось с отчетом. Большая часть пациентов получили безынтерфероновую терапию, большая часть которой препараты, предназначенные для лечения всех генотипов.

Какие основные препараты закупались

Все схемы лечения можно разделить на три подгруппы:

пангенотипные,

безынтефероновые для лечения генотипов 1 и 4,

терапия с применением пегилированного интерферона.

В конце 2021 году обновлены клинические рекомендации Минздрава по лечению вирусного гепатита С, согласно которым пациентам необходимо назначать пероральные схемы, в том числе пангенотипные. Речь идет о комбинациях софосбувир + даклатасвир, софосбувир/велпатасвир и глекапревир/пибрентасвир. Рекомендации соответствуют последним международным стандартам ведения пациентов с хроническим гепатитом С.

В 2021 году 98% всех используемых схем — безынтерфероновые, из них 64% — пангенотипные схемы и почти 33% — безынтерфероновые для лечения генотипов 1 и 4. Чаще закупались три препарата, представляющих собой две пангенотипные схемы — софосбувир/ даклатасвир и глекапревир/пибрентасвир.

Распределение объемов закупленных курсов по типам схем, 2014—2021 гг.

Больше всего было затрачено средств на покупку препарата глекапревир/пибрентасвир — 2,7 млрд руб., практически треть всего бюджета (28%).

Сравнение суммы затрат на отдельные препараты прямого противовирусного действия, 2020—2021 гг МНН Сумма контрактов 2020, млн руб. Сумма контрактов 2021, млн руб. Динамика 2021/2020, % Доля в общих закупках 2021, % Глекапревир/пибрентасвир 2 215,3 2 691,2 21 28 Софосбувир 954,46 1 758,55 84 19 Гразопревир/элбасвир 1 247,41 1 578,51 27 17 Софосбувир/велпатасвир 558,5 1 405,42 152 15 Даклатасвир 625,33 847,5 36 9 Дасабувир; омбитасвир/паритапревир/ритонавир 1 016,17 500,7 -51 5 Нарлапревир 405,3 351,13 -13 4 Софосбувир/ледипасвир 4,6 344,14 7388 4 ИТОГО 7,03 9 477 141 576,07 35 100% Источник: «Коалиция по готовности к лечению»

Сколько стоит лечение гепатита С

В 2022 году перерегистрирована и существенно снижена цена на два препарата. На гразопревир/элбасвир — на 35% со 124 тыс. до 81,5 тыс. руб. за упаковку (с учетом НДС 10%). На дасабувир; омбитасвир/паритапревир/ритонавир — на 42% со 134 тыс. до 77,5 тыс. руб. за упаковку (с учетом НДС 10%).

Стоимость лечения гепатита С составляла в 2021 году около 300—400 тыс. руб. за курс в зависимости от схемы лечения. Лечение пангенотипными схемами в среднем составляет около 400 тыс. руб. независимо от схемы.

Средневзвешенная стоимость курса лечения с учетом всех препаратов, входящих в схему, 2021 год и 6 месяцев 2022 года Схема лечения Продолжительность, недели Стоимость курса лечения полной схемы 2021, руб. Стоимость курса лечения полной схемы 6 мес. 2022, руб. Пангенотипные схемы Глекапревир/пибрентасвир 8 378 900 381 738 Софосбувир/велпатасвир 12 395 283 394 191 Софосбувир+даклатасвир 12 376 710 397 311 1, 4 генотипы Нарлапревир+софосбувир+ритонавир 12 538 322 550 014 Софосбувир/ледипасвир 12 540 270 510 192 Нарлапревир+даклатасвир+ритонавир 12 411 164 431 745 Софосбувир/ледипасвир 8 360 180 340 128 Нарлапревир+ пэгинтерферон+рибавирин+ритонавир 12 306 916 312 752 Гразопревир/элбасвир 12 387 024 244 518 Дасабувир; омбитасвир/паритапревир/ ритонавир 12 391 755 232 290 Дасабувир; омбитасвир/паритапревир/ ритонавир 8 261 170 154 860 Источник: «Коалиция по готовности к лечению»

Указанные в таблице схемы не учитывают закупок Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава, поскольку это самые крупные заказчики и цены их контрактов существенно отличаются. В 2021 году федеральные закупки (препараты закупаются по программе для пациентов с ВИЧ, у которых есть также и гепатит) составили 2,2 млрд руб. В Москве программа по лечению гепатита С существует с 2017 года, в прошлом году на нее потратили около 2,7 млрд руб.

По расчетам «Коалиции по готовности к лечению», в 2021 году лечение получили 28,5 тыс. пациентов. Это около 1% от фактической потребности. По оценкам, в стране 2,7 млн человек болеют гепатитом С.

Всего с 2017 по 2021 год бюджет московской программы составил 8,1 млрд руб. против 5,5 млрд руб. федерального бюджета (почти на 50% больше). За счет бюджета московской программы в 2021 году было охвачено лечением 8,7 тыс. пациентов — 30% от всех пациентов, получивших лечение в 2021 году.

В отчете пациентская организация обратила внимание, что стоимость лекарств для Москвы обходится дешевле.

Средневзвешенные цены за упаковку в 2021 году у Депздрава Москвы и Минздрава РФ МНН Депздрав Москвы, средневзвешенная цена за упаковку в 2021, руб. Минздрав РФ, средневзвешенная цена за упаковку в 2021, руб. Примечание Даклатасвир 38 389,78 41 799 Дасабувир; омбитасвир/ паритапревир/ ритонавир — 105 800,00 Глекапревир/ пибрентасвир 188 912,00 188 915,00 Гразопревир/элбасвир 102 410,00 112 397,92 Нарлапревир — 58 608,85 Софосбувир 74 257,00 81 950,00 Софосбувир/велпатасвир 123 998,00 125 950,00 Цена закупки МЗ РФ в 2022 году Софосбувир/ледипасвир 103 561,70 — Источник: «Коалиция по готовности к лечению»

Кто поставляет лекарства

В отчете отмечается, что доля конкуренции на торгах, то есть участие более одного поставщика, при закупках противовирусных препаратов прямого действия в 2021 году составила всего 1,5%.

Четверть общего бюджета на закупку препаратов для лечения вируса гепатита С пришлась на контракты с АО «Фармстандарт» — 2,4 млрд руб. На втором месте по сумме контрактов АО «Р-Фарм» — 1,97 млрд руб.

Источник: «Коалиция по готовности к лечению»

«Фармстандарт» в основном поставляет софосбувир, софосбувир/велпатасвир, даклатасвир, софосбувир/ледипасвир (эти препараты локализованы на площадках компании). «Р-Фарм» также локализовал часть лекарств и является их основным поставщиком, речь идет о глекапревир/пибрентасвире, нарлапревире, дасабувире; омбитасвир/паритапревир/ритонавире.

Елена Калиновская

pharmvestnik