В закупках препаратов от гепатита С преобладают пангенотипные схемы

В 2021 году в России закуплено 28,5 тыс. курсов лечения гепатита С на 9,5 млрд руб. Об этом говорится в отчете «Коалиции по готовности к лечению». Две трети (64%) всех схем лечения являются пангенотипными в соответствии с рекомендациями ВОЗ и Европейской ассоциации по изучению печени (EASL).
По сравнению с 2020 годом количество закупленных курсов выросло в полтора раза, отмечает издание «Ведомости», которое первым ознакомилось с отчетом. Большая часть пациентов получили безынтерфероновую терапию, большая часть которой препараты, предназначенные для лечения всех генотипов.
Какие основные препараты закупались
Все схемы лечения можно разделить на три подгруппы:
- пангенотипные,
- безынтефероновые для лечения генотипов 1 и 4,
- терапия с применением пегилированного интерферона.
В конце 2021 году обновлены клинические рекомендации Минздрава по лечению вирусного гепатита С, согласно которым пациентам необходимо назначать пероральные схемы, в том числе пангенотипные. Речь идет о комбинациях софосбувир + даклатасвир, софосбувир/велпатасвир и глекапревир/пибрентасвир. Рекомендации соответствуют последним международным стандартам ведения пациентов с хроническим гепатитом С.
В 2021 году 98% всех используемых схем — безынтерфероновые, из них 64% — пангенотипные схемы и почти 33% — безынтерфероновые для лечения генотипов 1 и 4. Чаще закупались три препарата, представляющих собой две пангенотипные схемы — софосбувир/ даклатасвир и глекапревир/пибрентасвир.
Распределение объемов закупленных курсов по типам схем, 2014—2021 гг.
Больше всего было затрачено средств на покупку препарата глекапревир/пибрентасвир — 2,7 млрд руб., практически треть всего бюджета (28%).
|Сравнение суммы затрат на отдельные препараты прямого противовирусного действия, 2020—2021 гг
|МНН
|Сумма контрактов 2020, млн руб.
|Сумма контрактов 2021, млн руб.
|Динамика 2021/2020, %
|Доля в общих закупках 2021, %
|Глекапревир/пибрентасвир
|2 215,3
|2 691,2
|21
|28
|Софосбувир
|954,46
|1 758,55
|84
|19
|Гразопревир/элбасвир
|1 247,41
|1 578,51
|27
|17
|Софосбувир/велпатасвир
|558,5
|1 405,42
|152
|15
|Даклатасвир
|625,33
|847,5
|36
|9
|Дасабувир; омбитасвир/паритапревир/ритонавир
|1 016,17
|500,7
|-51
|5
|Нарлапревир
|405,3
|351,13
|-13
|4
|Софосбувир/ледипасвир
|4,6
|344,14
|7388
|4
|ИТОГО
|7,03
|9 477 141 576,07
|35
|100%
|Источник: «Коалиция по готовности к лечению»
Сколько стоит лечение гепатита С
В 2022 году перерегистрирована и существенно снижена цена на два препарата. На гразопревир/элбасвир — на 35% со 124 тыс. до 81,5 тыс. руб. за упаковку (с учетом НДС 10%). На дасабувир; омбитасвир/паритапревир/ритонавир — на 42% со 134 тыс. до 77,5 тыс. руб. за упаковку (с учетом НДС 10%).
Стоимость лечения гепатита С составляла в 2021 году около 300—400 тыс. руб. за курс в зависимости от схемы лечения. Лечение пангенотипными схемами в среднем составляет около 400 тыс. руб. независимо от схемы.
|Средневзвешенная стоимость курса лечения с учетом всех препаратов, входящих в схему, 2021 год и 6 месяцев 2022 года
|Схема лечения
|Продолжительность, недели
|Стоимость курса лечения полной схемы 2021, руб.
|Стоимость курса лечения полной схемы 6 мес. 2022, руб.
|Пангенотипные схемы
|Глекапревир/пибрентасвир
|8
|378 900
|381 738
|Софосбувир/велпатасвир
|12
|395 283
|394 191
|Софосбувир+даклатасвир
|12
|376 710
|397 311
|1, 4 генотипы
|Нарлапревир+софосбувир+ритонавир
|12
|538 322
|550 014
|Софосбувир/ледипасвир
|12
|540 270
|510 192
|Нарлапревир+даклатасвир+ритонавир
|12
|411 164
|431 745
|Софосбувир/ледипасвир
|8
|360 180
|340 128
|Нарлапревир+ пэгинтерферон+рибавирин+ритонавир
|12
|306 916
|312 752
|Гразопревир/элбасвир
|12
|387 024
|244 518
|Дасабувир; омбитасвир/паритапревир/ ритонавир
|12
|391 755
|232 290
|Дасабувир; омбитасвир/паритапревир/ ритонавир
|8
|261 170
|154 860
|Источник: «Коалиция по готовности к лечению»
Указанные в таблице схемы не учитывают закупок Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава, поскольку это самые крупные заказчики и цены их контрактов существенно отличаются. В 2021 году федеральные закупки (препараты закупаются по программе для пациентов с ВИЧ, у которых есть также и гепатит) составили 2,2 млрд руб. В Москве программа по лечению гепатита С существует с 2017 года, в прошлом году на нее потратили около 2,7 млрд руб.
По расчетам «Коалиции по готовности к лечению», в 2021 году лечение получили 28,5 тыс. пациентов. Это около 1% от фактической потребности. По оценкам, в стране 2,7 млн человек болеют гепатитом С.
Всего с 2017 по 2021 год бюджет московской программы составил 8,1 млрд руб. против 5,5 млрд руб. федерального бюджета (почти на 50% больше). За счет бюджета московской программы в 2021 году было охвачено лечением 8,7 тыс. пациентов — 30% от всех пациентов, получивших лечение в 2021 году.
В отчете пациентская организация обратила внимание, что стоимость лекарств для Москвы обходится дешевле.
|Средневзвешенные цены за упаковку в 2021 году у Депздрава Москвы и Минздрава РФ
|МНН
|Депздрав Москвы, средневзвешенная цена за упаковку в 2021, руб.
|Минздрав РФ, средневзвешенная цена за упаковку в 2021, руб.
|Примечание
|Даклатасвир
|38 389,78
|41 799
|Дасабувир; омбитасвир/ паритапревир/ ритонавир
|—
|105 800,00
|Глекапревир/ пибрентасвир
|188 912,00
|188 915,00
|Гразопревир/элбасвир
|102 410,00
|112 397,92
|Нарлапревир
|—
|58 608,85
|Софосбувир
|74 257,00
|81 950,00
|Софосбувир/велпатасвир
|123 998,00
|125 950,00
|Цена закупки МЗ РФ в 2022 году
|Софосбувир/ледипасвир
|103 561,70
|—
|Источник: «Коалиция по готовности к лечению»
Кто поставляет лекарства
В отчете отмечается, что доля конкуренции на торгах, то есть участие более одного поставщика, при закупках противовирусных препаратов прямого действия в 2021 году составила всего 1,5%.
Четверть общего бюджета на закупку препаратов для лечения вируса гепатита С пришлась на контракты с АО «Фармстандарт» — 2,4 млрд руб. На втором месте по сумме контрактов АО «Р-Фарм» — 1,97 млрд руб.
Источник: «Коалиция по готовности к лечению»
«Фармстандарт» в основном поставляет софосбувир, софосбувир/велпатасвир, даклатасвир, софосбувир/ледипасвир (эти препараты локализованы на площадках компании). «Р-Фарм» также локализовал часть лекарств и является их основным поставщиком, речь идет о глекапревир/пибрентасвире, нарлапревире, дасабувире; омбитасвир/паритапревир/ритонавире.
Елена Калиновская
pharmvestnik