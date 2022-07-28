Allergan заплатит 2 млрд долларов в качестве компенсаций по опиоидам

Компания Allergan достигла соглашения с американскими штатами и местными властями по урегулированию претензий, связанных с опиодами. Сумма сделки превысит 2 млрд долл.

Подразделение AbbVie Allergan достигло масштабного соглашения об урегулировании претензий, связанных с эпидемией опиоидной зависимости в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Allergan заплатит более 2 млрд долл. для разрешения ряда судебных исков, поданных властями американских штатов и местными органами власти против компании. Ее обвиняют в ненадлежащем продвижении на рынке обезболивающего препарата Kadian, что привело к вспышке зависимости от опиоидов.

Соглашение урегулирует более 3 тыс. судебных исков. Полные условия урегулирования, такие как период выплат и список готовящихся к публикации внутренних документов Allergan, все еще прорабатываются, говорят источники.

Израильская Teva накауне объявила, что заплатит более 4 млрд долл., чтобы разрешить все судебные претензии по опиоидам. Компания заявила, что ее сделка зависит от соответствующего соглашения Allergan, поскольку Teva приобрела бизнес по производству непатентованных препаратов Allergan в 2016 году. Согласно договоренностям между компаниями, Allergan должна покрыть судебные издержки, связанные с исками об опиоидах.

В декабре прошлого года Allergan согласилась выплатить 200 млн долл. для урегулирования дела об опиоидах в Нью-Йорке. Большая часть этих средств пойдет на пополнение бюджетов местных служб, которые занимаются социальной поддержкой и лечением наркозависимости.

Николай Соколов

pharmvestnik