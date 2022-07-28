«Герофарм» обвинили в поставке некачественного компонента для «ЭпиВакКороны»

«Герофарм» обвинили в поставке некачественного белка для вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Один из производителей препарата — АО «Вектор-БиАльгам» подал иск в Арбитражный суд Новосибирской области, потребовав взыскать с компании 260 млн руб. убытков, причиненных поставкой некачественного товара.

Один из производителей вакцины «ЭпиВакКорона» — АО «Вектор-БиАльгам» пытается через суд взыскать 260 млн руб. убытков с выпускавшего компоненты для препарата «Герофарма». Компания якобы поставляла некачественный белок. Иск подан в Арбитражный суд Новосибирской области, сообщает «Коммерсантъ».

«Герофарм» с конца 2020 года выпускал один из ключевых компонентов для производства пептидной вакцины — белок-носитель, с которым объединяются пептиды. «Вектор-БиАльгам» в июне 2021 года заказал у компании белок-носитель для выпуска «ЭпиВакКороны». Сумма контракта и объем заказа не раскрываются. Но, как пишет издание, в марте «Герофарм» подал иск к АО «Вектор-БиАльгам» с требованием доплатить за поставку 203 млн руб. В ходе рассмотрения дела «Вектор-БиАльгам» указывал, что «Герофарм» частично поставил некачественный белок-носитель.

В «Герофарме» отказались от комментариев до разрешения спора, получить комментарий в АО «Вектор-БиАльгам» изданию оперативно не удалось. Белок-носитель заказывал у «Герофарма» и разработчик «ЭпиВакКороны» Центр «Вектор» на сумму 555 млн руб. Там сообщили, что в производстве вакцины использовались исключительно компоненты высокого качества, доказавшие свою безопасность и эффективность.

По данным RNC Pharma, «Вектор-БиАльгам» произвел основной объем — 42% доз. Еще 35% выпустил сам Центр «Вектор», около 23% — «Герофарм». Вакцину «ЭпиВакКорона» разработал Центр «Вектор». В октябре 2020 года Минздрав зарегистрировал препарат, который стал второй вакциной от коронавирусной инфекции.

Фото: Маргарита Грошева

Артем Косенок

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