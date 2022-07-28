Студенты РХТУ прошли практику в «Фармасинтезе»

На иркутском заводе группы компаний прошла производственная практика для учащихся третьего курса направления «химическая технология».

В ходе практической подготовки студентам провели экскурсии в производственные цеха и лаборатории, а также познакомили их с процессами разработки, производства и контроля качества лекарственных препаратов.

Сотрудники «Фармасинтеза» рассказали и показали учащимся, как отбирается и контролируется исходное сырье и упаковка, как устроены техпроцессы производства различных лекарственных форм, какими методами и оборудованием контролируется качество готовой продукции, как оборудованы помещения для хранения лекарств.

Благодаря этому студенты сформировали полную картину того, как устроена работа фармпредприятия и какие роли выполняют специалисты их профиля. Некоторые выразили заинтересованность в трудоустройстве по окончании университета.

Мы всегда рады видеть в коллективе «Фармасинтеза» молодых и энергичных специалистов. Кроме производственной практики для студентов, в компании есть оплачиваемые стажировки для выпускников и молодых специалистов. Подробнее об образовательных и практических программах можно узнать в нашем учебном центре по телефону 8 (3952) 25-86-75 или по почте student@pharmasyntez.com.

gxpnews