Активность производства лекарств в июне снизилась

Общий объем производства готовых лекарственных препаратов (ЛП) в России по итогам периода с января по июнь 2022 года составил 366 млрд рублей (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС), динамика относительно аналогичного периода 2021 года зафиксирована на уровне 28,4% при проведении расчетов в российской валюте. Динамика натурального объема выпуска относительно первого-второго кварталов 2021 года составила 5,9% (в упаковках), всего за первую половину текущего года в нашей стране было произведено 2,14 млрд упаковок ЛП. Этот объем эквивалентен сумме 40,5 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД), динамика здесь заметно скромнее, показатель прироста зафиксирован на уровне 3,3%, сообщает RNC Pharma.

По итогам июня 2022 года рублевый объем отгрузок продукции достигал 54,9 млрд рублей. Относительно аналогичного месяца 2021 года прирост составил 19,7% – это самый скромный результат последних пяти месяцев. Натуральные показатели тоже растут, здесь относительно июня 2021 года прирост в упаковках составил 7%, динамика в минимальных единицах чуть ниже, на уровне 6,1%. С одной стороны, это значительно хуже тех темпов, которые отрасль показывала месяц назад, по итогам мая, с другой – не фиксируется и падение объемов, что на фоне значительного роста активности с марта по май текущего года и наступления «низкого» сезона на рынке выглядит внушительным результатом.

Основной вклад в развитие натурального объема производства по итогам первого-второго кварталов 2022 года вносила категория препаратов ОТС. Долгосрочная динамика в упаковках тут была зафиксирована на уровне 14,4%, тогда как отгрузки Rx за год теряют 2,7%. Правда, эта разница связана с изменением дробности выпускаемых упаковок, отгрузки при расчетах в МЕД по данным товарным группам синхронно растут, причем показывают почти одинаковые показатели, соответственно 3,4% для безрецептурных и 3,3% для группы препаратов, реализующихся по рецептам.

Среди компаний – производителей ОТС-препаратов по итогам января – июня 2022 года максимальную динамику демонстрировал «Ингакамф», объем выпуска в упаковках за год вырос в 21 раз. Прирост обеспечил «Ляписный карандаш», компания является единственным производителем данного продукта в России, хотя сложно сказать, весь ли объем применяется в медицинских целях (широко известно использование данного продукта для проверки подлинности ювелирных изделий). Значительный прирост отгрузок продолжает обеспечивать «Усолье-Сибирский Химфармзавод» (рост в 19,2 раза), здесь ассортимент уже куда шире – 24 наименования, причем за год он вырос почти в пять раз. Сейчас основной вклад в динамику вносят такие препараты, как «Корвалол» и «Парацетамол». Достойна упоминания также «Чароит Фарма», здесь отгрузки выросли в 18,2 раза, компания является владельцем регистрационного удостоверения на препарат «Простосорб», который выпускается на мощностях предприятия «Флора Кавказа».

По категории рецептурных препаратов максимальные показатели прироста отгрузок демонстрировал «Алвилс Холдинг» (рост в 85,3 раза), в основном динамика обеспечивалась за счет препаратов «Фосфоглицерр» и «Дексаметазон». Еще один рекордсмен – «Леквалис» (рост в 12,9 раза), во многом благодаря препаратам «Метформин» и «Пантопразол». Обе эти компании, правда, находятся далеко за пределами первой сотни игроков, из числа более крупных производителей выделим «Рузфарма», компания в рамках анализируемого периода входит в топ-40, общий натуральный объем отгрузок за год тут вырос в 3,6 раза, в данном случае речь идет о наращивании поставок одного препарата – антибиотика «Цефтриаксон».

Ранее стало известно о том, что поставки в Россию фармсубстанций в натуральных объемах рекордно выросли.

gxpnews