Delivery Club объявил о запуске ночной 30-минутной доставки лекарств

Сервис Delivery Club запустил ночную экспресс-доставку лекарств. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«На первом этапе новая услуга доступна в 20 районах Москвы и Санкт-Петербурга, к доставке подключено более 80 аптек. Среднее время доставки с момента заказа составляет 27 минут. Пользователям доступен ассортимент из более чем 10 тысяч наименований, включая безрецептурные препараты, БАД, витамины и другие аптечные товары», – говорится в сообщении.

Для заказа клиенту Delivery Club нужно перейти в раздел «Аптеки» в приложении, выбрать доступную аптеку, собрать корзину и оплатить заказ. Ночная доставка осуществляется до трех часов ночи в зависимости от района. Компания в дальнейшем планирует расширить географию новой услуги.

«Мы запустили доставку товаров из аптек осенью 2020 года и благодаря развитию операционных технологий стали одним из лидеров по скорости доставки лекарств в России. В ночное время выбор доступных аптек меньше, а добраться до них при плохом самочувствии бывает сложно. Более того, нужного лекарства там просто может не оказаться. Наш новый функционал позволяет клиентам моментально оформить заказ в приложении и получить его уже через 30 минут, что особенно важно, когда помощь нужна быстро, а времени и сил на поездку в круглосуточную аптеку нет», – прокомментировали в пресс-службе Delivery Club.

Услугу самовывоза лекарств из аптек ранее запустил Delivery Club.

gxpnews