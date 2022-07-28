«Вертекс» экспортирует второй оригинальный комбинированный препарат

Фармкомпания «Вертекс» вывела на рынок Грузии препарат для применения в дерматологии с оригинальной комбинацией действующих веществ, которая не имеет идентичных сочетаний. Розничная продажа началась с июля этого года. Он стал вторым оригинальным комбинированным лекарством компании, зарегистрированным для продаж за пределами РФ. Первый для применения в гинекологии и дерматовенерологии продается в Монголии с 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В Грузии препарат представлен в 170 аптеках. В составе оригинального рецептурного препарата действующие вещества с международными непатентованными наименованиями мометазон, эконазол, гентамицин и декспантенол. Проект стал одним из первых в области регистрации лекарств компании за пределами РФ. Он стартовал с 2018 года, а процесс регистрации занял более двух лет. Первую партию препарата произвели в мае 2022 года, в июле он появился на территории Грузии. Прогнозируемая доля рынка в стране составит более 5% относительно схожих по составу дерматологических лекарств в последующие три года», – говорится в сообщении.

На российский рынок препарат выведен в 2017 году. Для других стран был зарегистрирован новый товарный знак. Для Грузии созданы национальная упаковка в соответствии с требованиями рынка страны и инструкция на грузинском языке. Вывод препарата на рынок Армении планируется в четвертом квартале 2022 года, старт продаж в Киргизии намечен на конец 2022 – начало 2023 года, отметили в компании.

Первый оригинальный комбинированный препарат для применения в гинекологии и дерматовенерологии «Вертекс» вывел на рынок Монголии в 2019 году. Ожидается старт его продаж в Узбекистане, в планах вывод на рынки Киргизии и Азербайджана.

«Инновационные разработки компании востребованы не только в России. В свою очередь, новые рынки за пределами РФ – перспективное направление, оно находится в постоянном развитии», – сказал гендиректор фармкомпании «Вертекс» Георгий Побелянский.

Как стало известно ранее, компания «Вертекс» наращивает выпуск жизненно необходимого кардиопрепарата.

gxpnews