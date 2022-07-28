Мурашко обозначил сроки эксперимента по онлайн-торговле рецептурными препаратами

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства 28 июля рассказал, что пилотный проект по дистанционный торговле рецептурными препаратами планируется начать в марте 2023 года и реализовать в течение трех лет. Предыдущий срок запуска «пилота», обозначенный в пока еще не утвержденном законопроекте, – 1 января 2023 года, а предполагавшаяся длительность эксперимента – один год.

По словам Мурашко, законопроект дополнит положения №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». В документе пропишут группу препаратов и правила их реализации.

Первую версию законопроекта разработало Минэкономразвития. Ведомство внесло документ в правительство в декабре 2021 года, но вскоре он был отправлен на доработку. Минэкономразвития предлагало провести пилотный проект в контексте «цифровой песочницы», предусмотренной Законом об экспериментальных правовых режимах (ЭПР). Однако использование норм этого закона сделало бы возможным участие в пилоте маркетплейсов. Против этого выступили Государственно-правовое управление президента и вице-премьер Татьяна Голикова, обосновав возражения тем, что ЭПР не должен вводиться в случаях, когда может возникнуть угроза жизни и здоровью потребителя.

В середине июля 2022 года президент Владимир Путин поручил ускорить реализацию проекта. После этого ответственным за эксперимент вместо Минэкономразвития был назначен Минздрав.

Согласно доработанной Минздравом версии законопроекта, «пилот» пройдет в Москве, Белгородской и Московской областях. Будет запрещена онлайн-продажа препаратов, содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие средства или объемную долю этилового спирта более 25%, а также радиофармацевтических и иммунобиологических препаратов.

Актуальную версию документа уже поддержала комиссия правительства по законопроектной деятельности. Ожидается, что проект закона поступит в Госдуму в августе 2022 года.