«Губернские аптеки» не смогли получить от «Дельруса» переплаченные за СИЗ 8,6 млн рублей

«Губернские аптеки» не смогли добиться возврата от «Дельруса» 8,6 млн руб. — во столько фармпредприятие оценило «неосновательное обогащение» поставщика в рамках исполнения контракта о поставке СИЗ. Арбитражный суд Москвы указал, что претензии к дистрибьютору несостоятельны. Решение не вступило в силу.

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить исковые требования «Губернских аптек» (Красноярский край) к компании «Дельрус» (Москва) о возврате 8,6 млн руб. По мнению истца, таков размер неосновательного обогащения поставщика в рамках исполнения контракта о поставке СИЗ: счет был выставлен с учетом НДС в размере 20%, в то время как на медицинские изделия он вдвое меньше. Однако при повторном рассмотрении дела Арбитражный суд Москвы оставил иск без удовлетворения, следует из решения, опубликованного в системе «Мой арбитр».

В марте 2020 года между «Губернскими аптеками» и «Дельрусом» был заключен контракт о поставке СИЗ: одноразовых костюмов, масок и бахил на общую сумму свыше 61 млн руб. Торговать немедицинскими масками «Дельрус» аптеки в начале пандемии призывал Минпромторг. Соответствующие пожелания прозвучали в ходе закрытого совещания, писал «ФВ».

При этом красноярскому предприятию счета были выставлены дистрибьютором с учетом НДС 20%, а не 10%, как это предусмотрено для медицинских изделий. Заказчик их оплатил, а потом подсчитал, что неосновательное обогащение поставщика составило свыше 8,6 млн руб. Он направил исполнителю претензию с требованием вернуть эту сумму, но «Дельрус» этого не сделал. Тогда «Губернские аптеки» обратились в суд.

В августе 2021 года Арбитражный суд Москвы иск удовлетворил. Решение устояло в апелляционной инстанции, а вот кассационная его отменила на том основании, что суды не установили, действительно ли имело место неосновательное обогащение, или «Дельрус» уплатил спорную сумму в виде налогов в бюджет. Ответчик же неосновательного обогащения не усматривал, поскольку уплаченная истцом сумма налога действительно была перечислена им в бюджет. Дело направили на новое рассмотрение.

«Истец в силу закона вправе был обратиться в налоговый орган за вычетом или возмещением предъявленных ему продавцом сумм налога, — сказано в решении суда от 26 июля 2022 года. — Вместе с тем, доказательств обращения в налоговый орган за возмещением суммы НДС по произведенным поставкам истцом не представлено, как и не представлено доказательств отказа налогового органа в налоговых вычетах».

Кроме того, истцом не доказано, что «ответчик скорректировал свои налоговые обязательства по спорным хозяйственным операциям, вернул (или иным образом распорядился) сумму излишне уплаченного налога, тем самым получив неосновательное обогащение за счет истца», констатировал суд.

«Напротив, сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату из бюджета только после предоставления продавцом доказательств возврата излишне предъявленных сумм налога покупателю», — говорится в судебном акте, который не вступил в законную силу.

Налоговым законодательством такое действие, как понуждение к выдаче корректировочного счета-фактуры, не предусмотрено, резюмировал суд.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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