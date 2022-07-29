Продажи препарата Dupixent от Sanofi выросли во втором квартале на 43% – до $2 млрд

Операционная прибыль французской фармацевтической компании Sanofi во втором квартале, или скорректированная прибыль до вычета процентов и налогов, выросла на 21,5%, до 2,75 млрд евро ($2,81 млрд), превысив среднюю оценку аналитиков в 2,66 млрд евро, говорится в отчете компании.

Продажи препарата Dupixent (dupilumab) выросли на 43%, до 1,96 млрд евро ($2 млрд), превзойдя ожидания аналитиков, что было обусловлено высоким спросом на препарат.

Sanofi недавно повысила прогноз продаж этого продукта на 2022 год с 10 до 13 млрд евро, отчасти благодаря применению препарата при эозинофильном эзофагите – новом показании, которое было одобрено FDA в мае.

Это может привести к тому, что препарат, партнерство по которому Sanofi заключила с Regeneron, войдет в пятерку крупнейших препаратов-блокбастеров, таких как Humira компании AbbVie, иммунотерапия рака Keytruda от MSD и вакцины против COVID-19, отмечает Reuters.

Также Dupixent вскоре может быть одобрен для лечения редкого кожного заболевания, узелковой почесухи. В настоящее время соответствующая заявка находится на рассмотрении у FDA. Регулятор примет решение по ней в сентябре.

Проводятся также испытания препарата для лечения некоторых форм хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и различных состояний, приводящих к крапивнице.

gxpnews