Бастрыкин поручил изучить ситуацию с обеспечением лекарствами тяжелобольных детей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение изучить ситуацию с обеспечением лекарственными препаратами (ЛП) тяжелобольных детей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Накануне состоялся личный прием родителей детей с инвалидностью из Владимирской, Калининградской и Томской областей. После него Бастрыкину поступили многочисленные обращения граждан из регионов, касающиеся проблемы обеспечения детей ЛП.

«В связи с этим председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства затребовать в территориальных следственных органах для последующего анализа сведения, связанные с обеспечением тяжелобольных детей лекарственными препаратами. На основании результатов анализа будут приниматься меры в рамках компетенции Следственного комитета для восстановления нарушенных прав граждан, а также подготовлена информация в Правительство РФ о неблагополучной ситуации в указанной сфере», – гласит сообщение.

Кроме того, Александр Бастрыкин поручил организовать отдельный личный прием для родителей тяжелобольных детей, у которых возникли проблемы с обеспечением лекарственными препаратами, из регионов, откуда поступило больше всего обращений (Москва, Московская, Кемеровская, Новосибирская области, Республика Крым и другие субъекты РФ).

«Также председатель СК России обратился в адрес главы государства и председателя Правительства РФ с просьбой обратить внимание на проблему и необходимость принятия мер, позволяющих исключить излишнюю забюрократизированность и формальный подход при получении лекарств для тяжелобольных детей», – резюмировали в СК РФ.

gxpnews