Выпуск лекарств и медизделий в России вырос в июне на 16,5%

Росстат сообщил об увеличении выпуска лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, в июне на 16,5% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Препаратов было изготовлено на 47,15 млрд руб., сывороток и вакцин — 1,33 млрд доз.

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в июне вырос на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 2,4% по сравнению с маем 2022 года. За I полугодие их производство увеличилось на 26,5% по сравнению с январем—июнем 2021 года, сообщил Росстат.

Лекарственных препаратов в июне изготовлено на 47,15 млрд руб. Это на 19,7% больше, чем в июне 2021 года, и на 3,3% больше, чем в мае 2022 года. За I полугодие 2022 года рост производства лекарственных препаратов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 28%, изготовлено продукции на 322 млрд руб.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,33 млрд доз, что больше показателей июня 2021 года на 47,3%. Выпуск в ампулах составил 672 тыс. штук (на 14,1% меньше). Производство фармацевтических субстанций выросло на 27,6% по сравнению с июнем 2021 года. Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 47,4 т (на 11,5% меньше). Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с июнем 2021 года на 59,9%, составив 93,7 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 28,65 млн упак. (на 22% больше). Клейких перевязочных материалов произведено 45 млн упак. (в 2,5 раза больше). Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии выпущено на 3,2 млрд руб. (на 10,1% меньше).

Фото: usertrmk/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik