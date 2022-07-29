Бастрыкин указал Мишустину на бюрократию при обеспечении детей лекарствами

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой обратить внимание на «формальный подход» и забюрократизированность процесса обеспечения тяжелобольных детей лекарствами. Перед этим руководитель СК провел личный прием родителей детей-инвалидов из Владимирской, Калининградской и Томской областей.

Бастрыкин, отмечают в СК, получил множество обращений от жителей разных регионов, которые также были связаны с проблемами в получении препаратов для детей. Как сказано на сайте ведомства, глава СК дал поручение запросить в следственных управлениях регионов данные, касающиеся этого вопроса. Центральный аппарат СК планирует проанализировать эти материалы.

«На основании результатов анализа будут приниматься меры в рамках компетенции Следственного комитета для восстановления нарушенных прав граждан, а также подготовлена информация в Правительство РФ о неблагополучной ситуации в указанной сфере», – сказано в сообщении.

Помимо этого, будет организован отдельный личный прием главы СК родителей тяжелобольных детей, которые испытывают проблемы с получением препаратов. Примут и жителей тех регионов, откуда поступает больше всего жалоб, – из Москвы и области, Кемеровской, Новосибирской областей и Крыма.

Во время приема жительница Владимирской области пожаловалась, что ее ребенка с тяжелым заболеванием не обеспечивают льготными лекарствами и медизделиями вовремя и в достаточном объеме. В 2021 году на бывшего и. о. директора, а сейчас замдиректора регионального Департамента здравоохранения Александра Жесткова даже завели уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Но несмотря на «наличие судебных решений, закупки необходимых лекарственных средств не осуществляются».

Бастрыкин отчитал своих подчиненных «за волокиту» и распорядился о проведении выездной служебной проверки областного управления СК. Также местным следователям поручено представить доклад о ситуации с обеспечением детей лекарствами. «Речь идет о тяжелобольных детях, их родителям и так непросто. Мы – офицеры Следственного комитета и должны принимать жесткие решения, если речь идет о нарушении прав детей с инвалидностью», – подчеркнул глава ведомства.

Александр Бастрыкин часто обращает внимание на проблемы в медицинской сфере, особенно если они связаны с возможным нарушением уголовного законодательства. Например, глава СК активно интересуется громкими уголовными делами в отношении калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой и московской клиники «Медицина 24/7».