Аптечная сеть «Ригла» подключится к сервису Apteka.ru

«Ригла» подключит часть своих точек к интернет-аптеке Apteka.ru. Речь идет обо всех точках «Ригла» и «Будь здоров» в Санкт-Петербурге.

Часть точек аптечной сети «Ригла» будут подключены к сервису Apteka.ru, рассказал «ФВ» источник на фармрынке. Эту информацию редакции подтвердили в компании. К сервису присоединятся все аптеки брендов «Ригла» и «Будь здоров» в Санкт-Петербурге.

«И «Здравсити» и «Apteka.ru» — онлайн-ресурсы, на которых представлен лекарственный ассортимент. Если клиенту удобно забрать свой заказ в той или иной локации, то какая разница, через какой ресурс он оформлен», — ответил «ФВ» генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов на вопрос о том, зачем сеть присоединилась к интернет-аптеке при наличии собственного маркетплейса «Здравсити». По его словам, дополнительный онлайн-канал — это один из вариантов повышения эффективности аптек.

В июле стало известно, что собственный маркетплейс группы компаний «Протек», в которую входит «Ригла», был выделен в отдельную структуру. ООО «Здравсити» станет основой e-commerce-направления деятельности группы.

Фото: Руслан Мавлиханов

Руслан Мавлиханов

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