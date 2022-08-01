Производители рентгеновского оборудования получат налоговые льготы

Производители рентгеновского оборудования, а также аппаратов для функциональных диагностических исследований получат льготу по налогу на прибыль. Для них предусмотрены ставка в 3% и льготный тариф страховых взносов в 7,6%.

Производители медицинского оборудования получат льготу по налогу на прибыль. Для них предусмотрена ставка в 3%. Льготный тариф страховых взносов составит 7,6%. Соответствующий перечень радиоэлектронной продукции утвержден Постановлением Правительства РФ № 1310 от 22.07.2022. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступил в силу 1 августа.

Всего в перечень вошли 59 позиций, в том числе:

аппараты рентгеноскопические (флуороскопические);

аппараты рентгенографические;

аппараты для функциональных диагностических исследований или для контроля физиологических параметров, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это позволит расширить выпуск собственной радиоэлектроники на фоне введенных запретов на импорт и повысить ее конкурентоспособность.

Артем Косенок

pharmvestnik