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Производители рентгеновского оборудования получат налоговые льготы

Производители рентгеновского оборудования, а также аппаратов для функциональных диагностических исследований получат льготу по налогу на прибыль. Для них предусмотрены ставка в 3% и льготный тариф страховых взносов в 7,6%.

Производители медицинского оборудования получат льготу по налогу на прибыль. Для них предусмотрена ставка в 3%. Льготный тариф страховых взносов составит 7,6%. Соответствующий перечень радиоэлектронной продукции утвержден Постановлением Правительства РФ № 1310 от 22.07.2022. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступил в силу 1 августа.

Всего в перечень вошли 59 позиций, в том числе:

  • аппараты рентгеноскопические (флуороскопические);
  • аппараты рентгенографические;
  • аппараты для функциональных диагностических исследований или для контроля физиологических параметров, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это позволит расширить выпуск собственной радиоэлектроники на фоне введенных запретов на импорт и повысить ее конкурентоспособность.

Артем Косенок
pharmvestnik

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1 августа, 2022 | Просмотров: 86