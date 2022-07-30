Росатом получил регистрационное удостоверение на комплекс лучевой терапии для лечения онкозаболеваний

АО «Русатом Хэлскеа» (дивизион, аккумулирующий экспертизу Госкорпорации «Росатом» в области здравоохранения) получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора на комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов «Оникс» — 6 МэВ (КЛТ-6).

Разработчиком «Оникса» является Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации, входящий в контур управления АО «Русатом Хэлскеа», дивизиона Госкорпорации «Росатом».

«Оникс» реализует современные методики дистанционной лучевой терапии (трехмерной конформной, с применением средств визуализации для контроля положения пациента, с модуляцией интенсивности, ротационной с объёмной модуляцией интенсивности пучка и пр.) при лечении пациентов в радиологических отделениях онкологических учреждений всех уровней.

Игорь Обрубов, генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа», отметил: «На данный момент в России осуществляется лечение ряда онкологических заболеваний на оборудовании иностранного производства. “Оникс” — это полностью российская разработка. Доля отечественных компонентов достигает 80%. При этом цена “Оникса” не зависит от волатильности курса. Сервис и гарантийное обслуживание обеспечивает АО “НИИТФА” в Москве, что гарантирует высокую скорость обслуживания. Мы уверены, что конкурентноспособные характеристики и широкий спектр решения задач онкологического профиля позволят нашему комплексу лучевой терапии стать лидером при выборе оборудования для дистанционной лучевой терапии».

Дивизион «Русатом Хэлскеа» приступает к серийному производству медоборудования. Первые поставки комплекса лучевой терапии на базе ускорителя электронов «Оникс» в лечебные учреждения запланированы на 2023 год.

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