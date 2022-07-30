Производство лекарств и медизделий в России выросло в июне на 16,5%

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в июне 2022 года выросло на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 2,4% по сравнению с маем 2022 года. За первое полугодие их производство увеличилось на 26,5% по сравнению с январем – июнем 2021 года, сообщает Росстат.

Лекарственных препаратов в июне изготовлено на 47,15 млрд рублей, что на 19,7% больше, чем в июне 2021 года, и на 3,3% больше, чем в мае 2022 года. За первое полугодие 2022 года рост производства лекарственных препаратов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 28%, изготовлено продукции на 322 млрд рублей.

Объем производства сывороток и вакцин составил 1,33 млрд доз, что больше показателей июня 2021 года на 47,3%. Выпуск в ампулах составил 672 тысячи штук, что на 14,1% меньше в годовом выражении. Производство фармацевтических субстанций выросло на 27,6% по сравнению с июнем 2021 года. Производство провитаминов, витаминов и их производных сократилось на 11,5%, до 47,4 тонны. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с июнем 2021 года на 59,9%, до 93,7 тонны.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено на 22% больше – 28,65 млн упаковок. Клейких перевязочных материалов произведено в 2,5 раза больше – 45 млн упаковок. Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, выпустили на 10,1% меньше – на 3,2 млрд рублей.

gxpnews