Медикаменты составили 60% от экспорта из Швейцарии в РФ

Швейцария в июне увеличила поставки в Россию на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Во многом рост показателя был достигнут за счет увеличения экспорта медикаментов. В целом объем экспорта стал рекордным месячным значением за все время ведения статистики с 1992 года, сообщает RTVI на основе данных Таможенной службы Швейцарии (FOCBS).

В июне на фармпродукцию пришлось 60% от общего объема экспорта из Швейцарии в РФ. Лекарства не подпадают под санкции из гуманитарных соображений. За полгода поставки группы товаров «Вакцины, кровь, сыворотки» выросли на 75% до $540 млн, объем увеличился на 30%. Рост поставок непосредственно лекарств скромнее — на 44% до $420 млн, и на 5,6% в физическом выражении за январь-июнь.

В мае Россия вдвое увеличила закупки иммунологических продуктов из Швейцарии (до $115 млн), а в июне — в четыре раза (до $192 млн). В эту категории входят реагенты для диагностики и иммунобиологические лекарства.

Основные объемы пришлись на дорогостоящие препараты от онкологии, рассеянного склероза, ревматоидного артрита, гемофилии. Это лекарства «Перьета», «Кадсила», «Окревус», «Иларис» и «Гемлибра», рассказал телеканалу директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

«Они на 99,9% закупаются за счет государственных средств, и рост поставок связан с расширением госгарантий по данным препаратам». Так, программа развития российского здравоохранения предполагает увеличение закупок дорогостоящих препаратов, в частности, от онкологии», — сказал Беспалов.

На химико-фармацевтическую промышленность приходится порядка половины экспорта Швейцарии и более 5% ВВП. Это вторая по значимости отрасль в экономике страны после машиностроения.

Две фармацевтические компании Швейцарии — Roche и Novartis входят в число крупнейших в мире. Другие значимые производители — Cilag GmbH и Celgene International II; а в химической промышленности — Givaudan International, Trinseo Europe и Estée Lauder.

gxpnews