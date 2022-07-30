Резидент ОЭЗ «Технополис „Москва”» начал выпускать препараты от астмы и редких заболеваний

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис „Москва”», локализовавший производство на площадке «Алабушево», запустил цех по выпуску препаратов для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, редких и наследственных заболеваний. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания „Генериум-Некст” получила статус резидента особой экономической зоны Москвы в прошлом году. Предприятие арендовало на площадке „Алабушево” помещение площадью около 500 кв. м, где разместило цех по вторичной упаковке и выпуску препаратов для лечения осложнений бронхиальной астмы и редких, так называемых орфанных заболеваний, в том числе болезни Гоше и муковисцидоза», – рассказал Владимир Ефимов.

Он отметил, что первые партии продукции уже отправлены в фармацевтические учреждения. Планируется, что цех будет выпускать более 150 тысяч единиц продукции ежегодно и выйдет на полную мощность к концу 2024 года. «Сегодня заказчиками компании выступают десятки московских государственных и частных лечебных учреждений», – рассказал Владимир Ефимов.

«Генериум-Некст» планирует к 2024 году построить на площадке «Алабушево» собственный завод и инвестировать в это почти 5 млрд рублей, добавил заместитель мэра. Это будет способствовать обеспечению системы здравоохранения современными генно-инженерными лекарственными препаратами отечественного производства для лечения различных, в том числе тяжелых заболеваний.

«После запуска собственных цехов компания будет производить субстанции и готовые лекарственные формы, первичную и вторичную упаковку для лекарственных препаратов. На предприятии планируется создать не менее 250 рабочих мест», – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Компания реализует полный цикл производства биотехнологических препаратов – от создания молекулы до начала промышленного выпуска. Она проводит исследования по отдельным лекарствам совместно с ведущими биотехнологическими компаниями и научными институтами со всего мира. Предприятие является лидером в орфанном сегменте российского фармацевтического рынка.

«Все препараты, которые выпускает данный резидент ОЭЗ «Технополис „Москва”», включены Министерством здравоохранения России в список жизненно необходимых и важнейших», – уточнил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.

ОЭЗ «Технополис „Москва”» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 га. Общая площадь производственных корпусов составляет 550 000 кв. м. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ столицы, превышает 75 млрд рублей.

gxpnews