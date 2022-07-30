Moderna договорились с властями США о поставках вакцин от COVID-19 на $1,74 млрд

Компания Moderna подписала соглашение с правительством США на сумму $1,74 млрд о поставке 66 млн доз своей вакцины против коронавируса, адаптированной к штамму «омикрон», сообщает Reuters. Первые дозы будут доставлены в 2022 году, и у властей также будет возможность приобрести дополнительные 234 млн доз.

Бивалентная бустерная вакцина-кандидат мРНК-1273.214 демонстрирует значительно более высокий ответ нейтрализующих антител против вариантов «омикрон» BA4 и BA5, чем лицензированная в настоящее время бустерная вакцина, отмечает агентство.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) ранее обратилось к производителям вакцин с просьбой адаптировать бестерную вакцину к двум доминирующим в настоящее время подвариантам «омикрона».

Pfizer и ее партнер BioNTech в июне получили от правительства США заказ на $3,2 млрд на 105 млн доз их вакцины против COVID-19. Поставки препаратов, возможно, будут включать адаптированные к штамму «омикрон» версии препарата. Компании рассчитывают предоставить властям страны часть доз к сентябрю и продолжить поставки в четвертом квартале текущего года.

gxpnews