Пролонгированный каботегравир рекомендован ВОЗ для доконтактной профилактики ВИЧ

Каботегравир пролонгированного действия рекомендован в качестве средства доконтактной профилактики ВИЧ в соответствии с новыми рекомендациями ВОЗ. Инъекционная форма введения раз в несколько недель удобнее для людей, которым сложно соблюдать ежедневный режим приема пероральных средств.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует пролонгированный каботегравир для доконтактной профилактики ВИЧ. Документ опубликован на сайте организации. Каботегравир пролонгированного действия – это безопасное и высокоэффективное средство для профилактики ВИЧ, отмечают эксперты. Препарат предназначен для внутримышечного введения. Первые две инъекции назначают с интервалом в 4 недели, а затем каждые 8 недель, пишет «Медицинский вестник».

Исследования в группах риска показали, что каботегравир пролонгированного действия на 79% эффективнее снижает вероятность передачи ВИЧ в сравнении с пероральными средствами. Кроме того, соблюдение регулярного приема пероральных препаратов может представлять сложности, поэтому инъекционная форма длительного действия предпочтительнее для многих групп населения, говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что документ опубликован в критический момент, поскольку усилия, направленные на профилактику ВИЧ, не принесли в 2021 году ожидаемого результата — число новых случаев ВИЧ-инфекции не снизилось в сравнении с 2020 годом и составило 1,5 млн.

Пролонгированный инъекционный каботегравир доступен пока только в рамках клинических исследований. Новое руководство разработано, чтобы облегчить внедрение препарата в разных странах наравне с другими средствами доконтактной профилактики ВИЧ, включая пероральные препараты и вагинальное кольцо с дапивирином.

Ранее стало известно, что Патентный пул и ViiV Healthcare подписали добровольную лицензию на патенты, относящиеся к препарату длительного действия для доконтактной профилактики ВИЧ – каботегравиру. Соглашение обеспечит доступ к препарату в наименее развитых странах, писал «ФВ».

В январе прошлого года FDA одобрило инъекционное лекарство от ВИЧ Cabenuva производства компании ViiV Healthcare. Препарат, состоящий из активных веществ каботегравир и рилпивирин, необходимо вводить каждый месяц для подавления инфекции.

В декабре того же года Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) впервые включили инъекционный препарат в руководство по профилактике ВИЧ-инфекции. Речь тогда шла о применении инъекционной формы каботегравира.

Фото: jcomp/ru.freepik.com

Артем Косенок

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