RNC Pharma сообщила о сокращении числа иностранных поставщиков ветеринарной продукции

Аналитики RNC Pharma заявили о сильном сокращении числа иностранных поставщиков ветеринарной продукции. Так, в I—II кварталах в Россию отгружалась продукция 82 корпораций, тогда как годом ранее число поставщиков достигало 95.

Общий объем поставок ветеринарных лекарственных препаратов в Россию за период с января по июнь составил 18,5 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Объемы отгрузок продолжают сокращаться: относительно аналогичного периода 2021 года показатель рублевой динамики зафиксирован на уровне -5%. Ввоз кормовых добавок демонстрирует обратную тенденцию: здесь зафиксирован рост на уровне 4,1%. Всего с начала этого года объем поставок исчислялся суммой в 21,9 млрд руб., сообщили аналитики RNC Pharma.

Натуральная динамика по данным группам отрицательная, отгрузки синхронно сокращаются. По ветеринарным препаратам динамика относительно I—II кварталов прошлого года зафиксирована на уровне -1,3%. Если проводить расчеты в упаковках, всего в анализируемом периоде было ввезено 15,7 млн упаковок. Что касается кормовых добавок, здесь падение куда более заметное: за год общий объем поставок сократился на 15,5% (в тоннах), всего с начала текущего года в нашу страну было отгружено 68 тыс. тонн данной продукции.

В RNC Pharm отмечают, что итоги июня мало чем отличались от общих результатов первой половины года. Денежные объемы поставок ветпрепаратов относительно июня 2021 года за год сократились на 16%, кормовые добавки потеряли 30,5%. Натуральная динамика за июнь была разнонаправленной: отгрузки ветпрепаратов вышли в плюс, тут фиксировалась долгосрочная динамика на уровне 14,8% (в упаковках), поставки кормовых добавок — в глубоком минусе: -25,3% (в тоннах).

Первая половина этого года характеризовалась заметным сокращением количества поставщиков ветпрепаратов в Россию. Так, в рамках анализируемого периода в нашу страну отгружалась продукция 82 корпораций, тогда как годом ранее число поставщиков достигало 95. Несмотря на заметное сокращение списка участников рынка, речь шла в основном о компаниях сравнительно небольших.

Самым крупным игроком, остановившим поставки, была британская «Галлоуз Грин»: на компанию приходилось порядка 0,5% от общего денежного объема ввозимых ветпрепаратов. Причем поставки встали еще в ноябре 2021 года, так что к санкционным процессам это не имеет отношения.

Общая доля производителей, приостановивших отгрузки в текущем году, составила всего порядка 2%. Из числа производителей ветпрепаратов, осуществляющих отгрузки в Россию, по итогам января — июня этого года максимальную рублевую динамику продемонстрировала испанская «Лаборатории Маймо» (рост в 19,2 раза в рублях). Речь в основном идет о поставках антибактериальных препаратов для СХЖ, в частности лекарств «Доксигран» и «Энрогран». Второй результат также показывает представитель Испании – компания «Биокорм Интернэшнл»: она увеличивает отгрузки в 6,4 раза, основной вклад в динамику опять-таки внесли антибактериальные препараты для СХЖ: «Амоксивет» и «Амоксигран».

Что касается группы кормовых добавок, то тут общее количество поставщиков за год сократилось еще более заметно. В I—II кварталах фиксировались отгрузки продукции 177 компаний, годом ранее речь шла о 227 поставщиках. Тут также уходили относительно небольшие производители, тем не менее на них приходилось порядка 6,5% от общего объема ввозимой продукции. Максимальную динамику из числа оставшихся на рынке компаний продемонстрировала «Бритц» из Малайзии (рост в 42,7 раза): основной вклад в динамику обеспечила добавка для повышения энергетической ценности кормов «Полифат А600». Второй результат принадлежит китайской «Юнисплендор» из административного района Нинся (рост в 39 раз), речь шла о поставке «DL-Метионина».



Фото: Ринат Васбеев

Артем Косенок

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