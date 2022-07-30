Законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств внесен в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств. Как ранее узнал «ФВ», эксперимент начнется 1 марта 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях. Изначально планировалось, что ГД рассмотрит и примет законопроект в ходе весенней сессии.

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, согласно которому в ряде регионов предлагается провести эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств. Документ опубликован в электронной базе ГД.

Накануне документ был доработан Минздравом по поручению президента и одобрен на заседании правительства. Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» ст. 55, регулирующей вопросы проведения эксперимента, который пройдет с 1 марта 2023 по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях. Перечень препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента, будет утверждать Минздрав.

Аптечная организация при онлайн-продаже рецептурного препарата обязана обеспечить идентификацию личности покупателя, которому оформлен рецепт на лекарство. «Главное – обеспечить строгое соблюдение всех требований безопасности при такой реализации лекарств. Речь идет о здоровье людей», — заявил в ходе совещания премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее предполагалось, что эксперимент может начаться с 1 января 2023 года — такие сроки назначило Минэкономразвития. Затем СМИ стало известно, что реализацией проекта займется Минздрав, который определил новые сроки пилота.

В начале июля «ФВ» писал, что документ находится в «подвешенном» состоянии. По данным двух источников, спор состоял в том, кто будет отвечать за реализацию эксперимента: Минэкономразвития, изначально назначенное на эту позицию, или Минздрав. Поскольку проект закона не был в срок внесен на рассмотрение в Госдуму, президент поручил за две недели завершить согласование проекта между ведомствами.

Фото: atlascompany/ru.freepik.com

Ринат Васбеев

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