Бедным странам будут продавать дешевые аналоги препарата для доконтактной профилактики ВИЧ

Патентный пул и ViiV Healthcare подписали добровольную лицензию на патенты, относящиеся к препарату длительного действия для доконтактной профилактики ВИЧ – каботегравиру. Соглашение обеспечит доступ к препарату в наименее развитых странах.

Патентный пул объявил о подписании добровольного лицензионного соглашения с компанией ViiV Healthcare на патенты, которые относятся к каботегравиру – препарату длительного действия для доконтактной профилактики ВИЧ. Данное соглашение призвано обеспечить доступ к препарату в наименее развитых странах, странах с низким и средним уровнями дохода, а также в странах Африки к югу от Сахары, говорится на сайте Международной коалиции по готовности к лечению.

Благодаря соглашению отдельные производители получат возможность разрабатывать, производить и поставлять дженерики каботегравира в 90 стран при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов. Соглашение будет распространяться на страны Восточной Европы и Центральной Азии: Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Украину.

В декабре прошлого года FDA одобрило каботегравир для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции у взрослых и подростков из группы риска весом не менее 35 кг. Данный препарат вводится вначале в виде двух инъекций с промежутком в один месяц, а затем в режиме – одна инъекция раз в два месяца. Рекомендации по использованию инъекций каботегравира не предусматривают контроль за функцией почек или липидным составом крови, что необходимо делать при приеме пероральных препаратов, писал «ФВ».

Артем Косенок

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