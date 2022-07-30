Комбинация препаратов BMS не достигла основной контрольной точки для лечения рака почки

Комбинация препаратов «Опдиво» и «Ервой» от Bristol-Myers Squibb не смогла достичь основной конечной точки в ходе испытаний против рака почки.

Компания Bristol-Myers Squibb (BMS) заявила, что исследование, оценивающее комбинацию двух противоопухолевых препаратов, «Опдиво» и «Ервой», не достигло основной конечной точки для лечения локализованной почечно-клеточной карциномы.

Часть А исследования CheckMate-914 III фазы заключалась в оценке использования «Опдиво» в комбинации с «Ервой» у пациентов, перенесших операцию по удалению части или всей почки и находящихся в группе умеренного и высокого риска рецидива. Компания заявила, что часть B испытания будет посвящена использованию только «Опдиво».

«Мы разочарованы тем, что окончательный анализ части A CheckMate-914 не показал такой же пользы для послеоперационного лечения пациентов с локализованным ПКР, — заявила вице-президент и руководитель программы развития рака мочеполовой системы Дана Уокер. — Тем не менее мы стремимся продолжать исследования и улучшать методы лечения рака для всех пациентов с ПКР».

BMS отмечает, что препараты продемонстрировали хорошие клинические результаты в ряде других популяций больных. К примеру, в качестве первой линии при лечении пациентов с ранее не подвергавшимся лечению ПКР со средним и низким риском, в сочетании с ингибитором тирозинкиназы в качестве первой линии при лечении пациентов с ранее не подвергавшимся лечению распространенным ПК и в качестве второй линии при лечении пациентов с ранее лечившимся распространенным или метастатическим ПКР.

Комбинация двух средств уже одобрена в Соединенных Штатах в качестве первой линии лечения пациентов с распространившейся почечно-клеточной карциномой. В Евросоюзе BMS в 2018 году подала заявку на регистрацию препаратов против лечения распространенного немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ), но в 2020 году отозвала ее.

Фото: bms.com

Николай Соколов

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