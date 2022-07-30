Takeda прекратила разработку препарата от опухолей на сумму почти в миллиард долларов

Японская Takeda завершила сотрудничество с Turnstone Biologics над препаратом против солидных опухолей. Сумма соглашения между компаниями приближалась к 1 млрд долл.

Takeda завершила сотрудничество с Turnstone Biologics над препаратом для лечения солидных опухолей, пишет The Endpoints News. Сумма сделки между компаниями достигала более 900 млн долл.

Согласно ежеквартальному отчету Takeda, опубликованному на днях, японская компания отказывается от RIVAL-01, также известного как TBio-6517 и TAK-605, и возвращает его Turnstone Biologics по «стратегическим причинам».

В конце 2019 года Turnstone заключила соглашение с Takeda, которая заплатила 120 млн долл. в качестве аванса за совместную разработку RIVAL-01. В следующем году партнеры перевели RIVAL-01 в I/IIa фазу испытаний. Препарат тестировали отдельно и в сочетании с препаратом «Китруда» от MSD. Ожидалось, что в испытании RAPTOR примут участие 138 пациентов.

RIVAL-01 представляет собой онколитический вирус. Препарат кодирует трансгены лиганда Flt3, антитела против CTLA-4 и цитокина IL-12. По мнению Turnstone, все это должно укреплять иммунную систему и «перепрограммировать микроокружение, чтобы оно лучше всего подходило для искоренения опухолей».

Takeda также прекратила разработку препарата TAK-994, перорального агониста орексина, который был разработан для пациентов с нарколепсией. В прошлом году компания отменила два испытания на II фазе из-за проблем с безопасностью в ходе испытаний.

В итоге, оценив соотношения пользы и риска, Takeda отказалась от дальнейшей разработки TAK-994. Вместо этого компания переключит внимание на агонисты рецепторов орексина-2 TAK-861 и TAK-925. Takeda полагает, что проблемы с безопасностью характерны для TAK-994, но не для других средств в этом классе.

Николай Соколов

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