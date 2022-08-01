AstraZeneca прервала испытания противоопухолевого препарата на III фазе

AstraZenca остановила испытания III фазы препарата monalizumab против рака головы и шеи. Препарат провалил промежуточный анализ данных.

AstraZeneca прекращает испытания III фазы противоопухолевого препарата monalizumab после того, как он не прошел промежуточный анализ. Об этом сообщает издание The Endpoints News.

Monalizumab представляет собой ингибитор контрольных точек. В исследовании INTERLINK-1 участвовали пациенты с рецидивирующим или метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи, которые ранее получали химиотерапию на основе платиновых препаратов и ингибиторов PD-(L)1. Затем им давали либо monalizumab плюс цетуксимаб («Эрбитукс»), либо только цетуксимаб.

Компания не раскрыла подробностей, но заявила, что новых данных в области безопасности получено не было и что она поделится информацией «в надлежащее время».

AstraZeneca получила лицензионные права на monalizumab (ранее IPH2201) от французской Innate Pharma в 2018 году. Сделка по препарату включала авансовый платеж в размере 250 млн долл. и промежуточные платежи, такие как 100 млн долл. в начале III фазы испытаний.

«Хотя мы разочарованы результатами этого исследования, его результаты, несомненно, улучшат наше понимание роли иммунотерапии при таких показаниях», — заявил генеральный директор Innate Мондхер Махджуби.

«Мы по-прежнему уверены в программе… monalizumab при раке легких, где ранее сообщались обнадеживающие данные из рандомизированных исследований II фазы COAST и Neo-COAST», — добавил он.

Николай Соколов

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