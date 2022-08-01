Минздрав рассматривает возможность снижения размера пошлин за регистрацию лекарств

Минздрав рассматривает возможное снижение пошлин за регистрацию препаратов и внесение изменений в регдосье. Ведомство вместе с Минфином и НЦЭСМП сейчас обсуждают возможность внесения изменений в Налоговый кодекс РФ.

В России могут снизить госпошлины за регистрацию лекарственных препаратов и внесение изменений в регдосье. Министерство здравоохранения сейчас совместно с Министерством финансов и ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» (НЦЭСМП) обсуждают возможность внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс РФ. Об этом сообщили «ФВ» в пресс-службе Минздрава.

«В настоящее время Минздравом совместно с ФГБУ НЦЭСМП и Минфином обсуждается возможность внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в целях снижения размера государственных пошлин», – говорится в сообщении.

С 1 января этого года размер госпошлин за регистрацию препаратов, внесение изменений в регдосье и приведение его в соответствие с правилами ЕАЭС был увеличен. В частности, за внесение изменений в РУ, которые требуют проведения экспертизы качества лекарства или экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения препарата, госпошлина увеличилась в 6,5 раза — с 75 тыс. до 490 тыс. руб.

О том, что на фоне санкций производителям приходится чаще вносить изменения в регдосье, ранее писал «ФВ». По словам исполнительного директора Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилии Титовой, установленный размер пошлин может привести к риску сокращения ассортимента выпускаемых товаров. Чтобы не допустить этого и предотвратить «вымывание» с рынка определенных препаратов, СПФО предложил рассмотреть дифференцированный подход к установлению размеров пошлин.

Маргарита Грошева

Артем Косенок

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