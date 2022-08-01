Novartis и Университет Беркли расширят сотрудничество для создания новых препаратов

Novartis расширила партнерство с Калифорнийским университетом в Беркли для создания новых терапевтических методов и работы с белками, не поддающимися лечению. Об этом сообщает Pharmaceutical Technology.

Компания и университет будут разрабатывать новые технологии для создания методов лечения следующего поколения. Исследователи анализируют различные терапевтические мишени для рака, а также другие заболевания, с которыми не работают стандартные подходы к разработке лекарств.

Один из таких методов — направленная деградация белков (TPD). Он использует естественную систему утилизации белков в клетке для разрушения белков, вызывающих заболевания.

«Одна из самых больших проблем, стоящих перед разработчиками лекарств, заключается в том, что большинство белков в настоящее время все еще считаются «не поддающимися лечению», говорит профессор химии, молекулярной и клеточной биологии, диетологии и токсикологии Калифорнийского университета в Беркли Даниэль Номура.

По его словам, большинство белков не обладают «четко определенными карманами связывания, или «горячими точками лиганда», на которые можно воздействовать для получения терапевтического эффекта.

«Борьба с этими не поддающимися лечению белками требует разработки инновационных технологий для открытия лигандов и открытия новых терапевтических методов», — добавляет он.

Николай Соколов

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