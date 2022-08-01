Компания GreenLight Bio и NIH начнут разработку вакцин от различных вариантов COVID-19

GreenLight Biosciences заключила соглашение о партнерстве с Национальным институтом здравоохранения США (NIH) для разработки вакцин против ковида, которые обеспечивают более широкую защиту от новых вариантов вируса и обладают более длительным эффектом, сообщает Pharmaceutical Technology.

Партнеры будут совместно разрабатывать вакцины от коронавируса на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Они намерены создать препараты, обеспечивающие стойкий иммунный ответ по сравнению с уже существующими вакцинами. Кроме того, стороны будут сотрудничать в совместной разработке систем, ускоряющих их внедрение в клиническое использование.

В марте компания заключила лицензионное соглашение с Институтом сывороток Индии (SII) для ускорения доступа к продуктам матричной РНК на развивающихся рынках по всему миру.

В рамках этой сделки специалисты SII получили доступ к технологической платформе GreenLight для разработки, производства и маркетинга продуктов на основе мРНК.

GreenLight Bio работает над платформой, нацеленной на предоставление терапевтических средств на основе мРНК «по приемлемой цене для глобальных потребностей». Ее ведущие программы по вакцинации включают препараты для профилактики COVID-19 и гриппа, в то время как программы более ранних этапов нацелены на другие неудовлетворенные потребности медицинской сферы, такие как терапия серповидноклеточной анемии.

gxpnews