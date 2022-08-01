Межрайонная больница в Удмуртии получит 100 млн рублей из федбюждета на закупку медоборудования

Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Удмуртию поручил Минздраву и Минфину РФ до 15 сентября проработать вопрос о направлении до 100 млн рублей на закупку медоборудования для Глазовской межрайонной больницы. Источником финансирования станет резервный фонд федерального правительства.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов 21 июля обсудил с Михаилом Мишустиным вопросы социально-экономического развития региона. Речь в том числе шла о переоснащении Глазовской больницы. По словам главы республики, в медучреждении более двадцати лет не обновлялось оборудование.

В итоге Михаил Мишустин поручил руководству региона составить перечень необходимого для больницы оборудования. После этого федеральные Минздрав и Минфин подготовят проект нормативного акта правительства о направлении до 100 млн рублей из федбюджета на эти цели.

Глазовская межрайонная больница была открыта в 1947 году. В состав многопрофильного медучреждения входит поликлиника для взрослых (на 1 860 посещений в смену) и детей (на 521 посещение в смену), женская консультация (рассчитана 226 пациенток в день), стационар (на 715 коек). Всего в больнице – 1 199 медработников, учреждение обслуживает более 96 тысяч человек (взрослых – 73 936, детей – 18 642).

Также Михаил Мишустин по итогам поездки в Удмуртию поручил Минтруду, Минфину, Минстрою и Минэкономразвития вместе с руководством региона до 15 августа определить механизм и источники финансирования реконструкции филиала реабилитационного центра «Адели» (Глазов) для детей и подростков с ограниченными возможностями.

В ходе рабочих поездок в регионы Михаил Мишустин регулярно поручает Минздраву, Минфину и другим ведомствам прорабатывать вопросы о финансировании модернизации местных медучреждений. Так, 8 июля Минздрав, Минфин и Минстрой получили от Мишустина указание провести модернизацию Суздальской районной больницы. На переоснащение и капитальный ремонт медучреждения из федбюджета планируется выделить до 292 млн рублей.

В конце июля Михаил Мишустин поручил выделить из федбюджета до 55 млн рублей Белгородской области на закупку и ввод в эксплуатацию компьютерного рентгеновского томографа для Валуйской центральной районной больницы. Контроль за целевым и эффективным использованием средств должен осуществить Минздрав России, предоставив доклад в федеральное правительство до 10 февраля 2023 года.