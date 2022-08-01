Исчезновение из ГРЛС «ЭпиВакКороны» объяснили техническими причинами

В «Векторе» и Минздраве объяснили исчезновение из ГРЛС вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» техническими работами. Это связано с унификацией срока годности препарата. По завершении процедуры регистрационное удостоверение вновь будет отражаться на сайте.

Исчезновение из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) регистрационного удостоверения вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона» объяснили техническими работами. Об этом сообщили «Интерфакс» в Центре «Вектор».

«Так называемое «исчезновение» с сайта ГРЛС связано с техническими работами по внесению изменений в регистрационное досье на вакцину «ЭпиВакКорона». Изменения были утверждены Минздравом России 25.07.2022 и касались унификации срока годности вакцины, производимой на различных площадках», – пояснили в центре.

В «Векторе» уточнили, что по завершении процедуры актуализации данных удостоверение «ЭпиВакКороны» вновь будет отображаться на сайте ГРЛС. В Минздраве «Интерфаксу» подтвердили технические причины отсутствия препарата в госреестре. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что регистрационное удостоверение вакцины исчезло из ГРЛС.

Вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в октябре 2020 года. Ее разработал Центр «Вектор». В августе 2021 года Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», внеся изменения в первоначальный препарат, необходимые для масштабирования производства. С апреля этого года вакцина была официально переименована, сейчас она указана в ГРЛС как «Аврора-КоВ».

Фото: Роспотребнадзор

Артем Косенок

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