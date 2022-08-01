«Ростех» стал единственным поставщиком вакцин для профилактики гриппа на 2022-2023 годы

Первым на состоявшуюся закупку обратил внимание «Коммерсантъ».
ФКУ Минздрава приобрело препараты от «Микрогена» и «Форта» на 26,6 млрд рублей на два года. Таким образом, на запас вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП) на 2022 год ведомство потратило 13,3 млрд рублей, что на 2,8% (или на 0,4 млн рублей) меньше, чем в 2021 году. При этом количество закупленных препаратов увеличилось на 14,8% по сравнению с прошлым годом и составило 69 млн доз в год.
Ведомство приобрело 113 млн доз вакцины Совигрипп на два года за 18,3 млрд рублей и 25,12 млн доз Ультрикс Квадри на 8,3 млрд рублей.
В прошлые годы Минздрав закупал вакцину Флю-М, но в этом году ее нет в перечне, как и еще одной вакцины СПбНИИВС – четырехвалентной Флю-М Тетра, хотя в 2021 году в институте сообщали, что готовы производить для НКПП 20 млн доз препарата в год, планируя наращивать мощности до 40 млн доз в год.
В 2021 году СПбНИИВС, по данным Headway Company, реализовал на гостендерах Флю-М Тетра на 218,9 млн рублей для региональных медучреждений и органов здравоохранения.
Среди импортных производителей вакцины от гриппа зарегистрированы у американской Abbott (Инфлювак) и французской Sanofi (ВаксигрипТетра). В 2018 году Инфлювак пропала из частных клиник и аптек. Тогда в Abbott связали прекращение поставок с дефицитом производственных мощностей. В 2020 году Инфлювак в продажу тоже не поступила. Вакцину Sanofi, зарегистрированную осенью 2021 года, вывести на российский рынок планируют только в 2023-2024 годах.
Фото: twojenowinki.pl