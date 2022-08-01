«Ростех» стал единственным поставщиком вакцин для профилактики гриппа на 2022-2023 годы

Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан Минздрава РФ закупил две вакцины от гриппа на 2022-2023 годы – трехвалентную Совигрипп от «Микрогена» и четырехвалентную Ультрикс Квадри от «Форта». Оба производителя принадлежат входящему в «Ростех» холдингу «Нацимбио». Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России не принимал участия в аукционах, хотя в прошлые годы его трехвалентную вакцину Флю-М Минздрав закупал. Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан Минздрава РФ закупил две вакцины от гриппа на 2022-2023 годы – трехвалентную Совигрипп от «Микрогена» и четырехвалентную Ультрикс Квадри от «Форта». Оба производителя принадлежат входящему в «Ростех» холдингу «Нацимбио». Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России не принимал участия в аукционах, хотя в прошлые годы его трехвалентную вакцину Флю-М Минздрав закупал.

Первым на состоявшуюся закупку обратил внимание «Коммерсантъ».

ФКУ Минздрава приобрело препараты от «Микрогена» и «Форта» на 26,6 млрд рублей на два года. Таким образом, на запас вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП) на 2022 год ведомство потратило 13,3 млрд рублей, что на 2,8% (или на 0,4 млн рублей) меньше, чем в 2021 году. При этом количество закупленных препаратов увеличилось на 14,8% по сравнению с прошлым годом и составило 69 млн доз в год.

Ведомство приобрело 113 млн доз вакцины Совигрипп на два года за 18,3 млрд рублей и 25,12 млн доз Ультрикс Квадри на 8,3 млрд рублей.

В прошлые годы Минздрав закупал вакцину Флю-М, но в этом году ее нет в перечне, как и еще одной вакцины СПбНИИВС – четырехвалентной Флю-М Тетра, хотя в 2021 году в институте сообщали, что готовы производить для НКПП 20 млн доз препарата в год, планируя наращивать мощности до 40 млн доз в год.

В 2021 году СПбНИИВС, по данным Headway Company, реализовал на гостендерах Флю-М Тетра на 218,9 млн рублей для региональных медучреждений и органов здравоохранения.

Среди импортных производителей вакцины от гриппа зарегистрированы у американской Abbott (Инфлювак) и французской Sanofi (ВаксигрипТетра). В 2018 году Инфлювак пропала из частных клиник и аптек. Тогда в Abbott связали прекращение поставок с дефицитом производственных мощностей. В 2020 году Инфлювак в продажу тоже не поступила. Вакцину Sanofi, зарегистрированную осенью 2021 года, вывести на российский рынок планируют только в 2023-2024 годах.