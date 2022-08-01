Не состоялись аукционы на поставку Спинразы для подопечных «Круга добра»

По данным ЕИС в сфере закупок, не состоялись три аукциона на закупку патогенетического препарата Спинраза (нусинерсен) для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА) на 648,32 млн рублей для подопечных госфонда «Круг добра». В прошлом году поставщиками лексредства для фонда выступали «Биотэк», «Фармстандарт» и «Фармстор». По данным ЕИС в сфере закупок, не состоялись три аукциона на закупку патогенетического препарата Спинраза (нусинерсен) для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА) на 648,32 млн рублей для подопечных госфонда «Круг добра». В прошлом году поставщиками лексредства для фонда выступали «Биотэк», «Фармстандарт» и «Фармстор».

ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава признало несостоявшимися три аукциона на поставку Спинразы, являющейся первым в мире препаратом для лечения СМА и с 2020 года входящей в перечень ЖНВЛП.

Заявки на участие в аукционах не поступили ни от одной компании.

Попечительский совет «Круга добра» 10 февраля 2021 года утвердил список лекарственных препаратов от СМА, закупка которых будет финансироваться фондом. В перечень вошли нусинерсен (Спинраза от Biogen и Janssen), рисдиплам (Эврисди от Roche), а также онасемноген абепарвовек (Золгенсма от Novartis).

В конце того же месяца ФКУ Минздрава заключило первый контракт на закупку препаратов для госфонда. Единственным поставщиком Спинразы на 128,8 млн рублей стала фармкомпания «Биотэк» Бориса Шпигеля. Ведомство закупило 24 упаковки препарата, цена за его упаковку составила 5,4 млн рублей.

«Биотэк» поставила Спинразу в четыре региона – в Детскую клиническую больницу им. П.Г. Выжлецова (Архангельская область), Краснодарскую детскую краевую клиническую больницу, Республиканскую детскую клиническую больницу Коми и Морозовскую ДГКБ в Москве.

Основным поставщиком Спинразы для подопечных госфонда в 2021 году стала компания «Фармстандарт». Общая стоимость выигранных ею контрактов составила 11,6 млрд рублей. Победителем ряда тендеров, объявленных в прошлом году, также была компания «Фармстор» Валерия Наумочкина.