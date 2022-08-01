В Ярославле начали проводить испытания биомедицинских клеточных продуктов

На базе иммунобиологической лаборатории Ярославского филиала ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора введен в действие специализированный участок по испытаниям биомедицинских клеточных продуктов и комплексной аттестации клеточных банков. Об этом сообщается на официальном сайте Росздравнадзора.

«В практику внедрены методы кариологического анализа хромосом и молекулярно-генетические методы с использованием электрофореза, анализ полиморфизма изоферментов, метод мультиплексной ПЦР с видоспецифическими праймерами. Для оценки генетического соответствия клеточной линии применяется секвенирование полноразмерного генома исследуемого образца с последующим сравнением с эталонным штаммом», – говорится в сообщении.

В лаборатории также реализованы методы испытаний на вирусную безопасность и онкогенность с использованием модельных животных.

«Все необходимое новейшее высокотехнологичное оборудование установлено и прошло квалификацию, сотрудники обучены в ведущих вузах страны. Испытательный центр аккредитован в национальной системе аккредитации и имеет производственную лицензию GMP», – подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, у специалистов Росздравнадзора появилась возможность проводить испытания качества БМКП и клеточных банков, необходимых для производства высокотехнологичных лекарственных средств (в том числе вакцин) при введении препаратов в гражданский оборот, а также в рамках законодательства ЕАЭС, в котором БМКП отнесены к лекарственным средствам.

«Расширение возможностей лабораторий Росздравнадзора способствует оперативному вводу в гражданский оборот качественных и безопасных высокотехнологичных препаратов для лечения населения Российской Федерации», – резюмировали в Росздравнадзоре.

gxpnews