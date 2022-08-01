В России за последний год в 2,5 раза выросли продажи витаминов и БАД

Продажи витаминов и БАД в РФ в течение последних 12 месяцев увеличились в 2,5 раза. Только в июне 2022 года спрос на них вырос на четверть. Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на данные «Сбер Еаптеки».

Как отмечается, наибольший спрос на товары этих категорий фиксируется в первые месяцы осени: в сентябре на 65% и в октябре на 52%.

В первое полугодие текущего года объем продаж увеличился на 16% по сравнению со вторым полугодием 2021 года. Самым популярным товаром стал витамин С: каждый второй заказ включал в себя содержащие этот витамин препараты. Кроме того, часто покупают витамин D: в последние шесть месяцев его приобрел каждый четвертый россиянин. На третьем месте оказались препараты магния и поливитамины.

«Согласно данным исследования, жители Москвы чаще всего покупали витамин D в виде капель: этот товар занял 10% категории. Витамин D часто покупают также в Санкт-Петербурге (9%), Ростове-на-Дону (8%) и Воронеже (7%). При этом продажи витамина D гораздо ниже в Уфе, ее жители чаще выбирают препараты, содержащие аскорбиновую кислоту (14%). Витамин С популярен в Нижнем Новгороде (12%), Саратове (12%), Самаре (11%) и Казани (11%)», – пишет издание.

Как стало известно ранее, кабмин попросили усилить ответственность за онлайн-продажу БАД.

За первые четыре месяца 2022 года спрос на витаминные комплексы вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

gxpnews