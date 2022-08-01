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Вакцину от омикрон-штамма коронавируса разработали на Кубе

Специалисты Центра генной инженерии и биотехнологии Кубы разработали вакцину от омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Ведутся дополнительные исследования препарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на учреждение.

«В Центре генной инженерии и биотехнологии Кубы разработана новая вакцина-кандидат против омикрон-штамма вируса SARS-CoV-2. Исследования на животных демонстрируют высокий уровень иммуногенности», – гласит сообщение центра в твиттере.

Разрабатывать вакцину начали в конце 2021 года.

Куба ранее разработала по меньшей мере две вакцины от COVID-19, отмечает издание. Сейчас их производители ведут переговоры со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросу международного признания препаратов. Эффективность вакцин Abdala и Soberana 02 в ходе клинических испытаний составила 92,28% и 91,2% соответственно.

В Беларуси зарегистрировали кубинскую вакцину против коронавируса, стало известно на прошлой неделе.

gxpnews

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1 августа, 2022 | Просмотров: 102