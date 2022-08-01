Руководитель Депздрава Орловской области покидает пост

Руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов, занимавший этот пост с октября 2021 года, 1 августа написал заявление об увольнении по собственному желанию – об этом сообщило местное издание Орелtimes со ссылками на собственные источники. В Депздраве Шувалов сменил Ивана Залогина, которого в мае 2022 года признали виновным в превышении должностных полномочий.

«Мне об этом [об отставке Шувалова. – Vademecum] ничего не известно. Я знаю, что Станислав Сергеевич [Шувалов. – Vademecum] взял себе отпуск по состоянию здоровья», – сообщил изданию Орелtimes советник губернатора региона по СМИ Сергей Лежнев.

Кто займет должность главы Депздрава, неизвестно. По состоянию на 19.00 1 августа на сайте ведомства информация о руководителе не обновлялась.

Станислав Шувалов стал и. о. руководителя Депздрава Орловской области 26 октября 2021 года, а через полтора месяца его утвердили на этом посту. В 2001 году Шувалов окончил Саратовский ГМУ по специальности «лечебное дело». С 2015 по 2016 год он работал заместителем главврача по организации деятельности регионального сосудистого центра в Саратовской ОКБ, затем в течение двух лет в этом же медучреждении был заместителем главврача по медицинской части. В 2018 году стал первым заместителем министра здравоохранения Саратовской области.

Бывший глава Депздрава Орловской области Иван Залогин был отправлен в отставку в мае 2021 года из-за уголовного дела – чиновника обвиняли по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следствия, Залогин с 11 сентября по 23 ноября 2020 года давал своему подчиненному «незаконные устные указания» для проведения проверки в отношении ООО «Диализный центр «Нефрос-Калуга». Помощнику было сказано не оформлять лицензию для учреждения на осуществление меддеятельности независимо от результатов проверки.

В конце мая 2022 года Советский районный суд признал Ивана Залогина виновным в превышении должностных полномочий. В ходе прений прокуратура просила для чиновника шесть лет реального лишения свободы. Однако суд приговорил Залогина к трем годам условно с лишением права на 2,5 года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в госучреждениях. Также ему назначили испытательный срок на 3 года. В июне региональная прокуратура подала апелляционное представление на приговор.