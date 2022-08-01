В России создали препарат против тяжелых форм рака «Актиний — ПСМА»

В России создали препарат против тяжелых форм рака. Об этом сообщил «Коммерсант». Вплоть до того, что онкобольные возвращаются из хосписов домой и даже начинают работать. Это стало возможно благодаря радиофармпрепарату «Актиний-ПСМА». Его разработали в Научном центре радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова.

До сих пор пациентам российских онкоклиник подобные препараты были не доступны. Есть зарубежные аналоги, но их невозможно ввозить в Россию, причем не из-за санкций, а потому что это радионуклиды, и сам препарат просто не выдержит такой перевозки.

На основе актиния в Центре имени Гранова разработали два радиофармпрепарата, которые используются для воздействия на разные органы. Медики говорят, что после трех курсов живых метастазов у пациентов, участвующих в исследовании, обнаружено не было. Однако речь не идет о полном исцелении от рака, отметил научный сотрудник Центра онкологии имени Петрова Антон Барчук: «Этот препарат используется не только для того, чтобы найти и детектировать, сделать снимок, но еще и против опухолей или метастазов.Но это не какой-то метод, который полностью изменит наше представление о лечении онкологических заболеваний. Это один из вариантов, который имеется в арсенале лечения онкологических больных. У пациентов с поздней стадией, у которых, например, есть болевой синдром, метастазы в кости, снижение болевого синдрома и улучшение качества жизни — это важная цель. Можно говорить не только о месяцах прибавки к продолжительности жизни, но и о качестве этой жизни. Вот в этом отношении это тоже очень важно».

Как скоро новый метод лечения введут в широкую практику? Здесь возникает проблема с кадрами. По оценке Минздрава, российским больницам не хватает около 2 тыс. врачей-онкологов, в том числе и радиологов.

Разработка радиофармпрепарата «Актиний-ПСМА» в России началась только в прошлом году. На стадию клинических исследований уйдет еще несколько лет. После этого лекарство может быть включено в программу госгарантий. Лечение им для пациентов будет бесплатным. В Центре имени Гранова планируют запустить эксперимент по комбинированному использованию актиния и радия. Разработчики надеются, что этот микс будет еще более эффективным для лечения онкологических заболеваний.

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