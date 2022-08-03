Минздрав начал процедуру регистрации препарата «Эвушелд» для профилактики COVID-19

Компания AstraZeneca подала заявку на регистрацию в России препарата «Эвушелд». Лекарство предназначено для доконтактной профилактики COVID-19 и входит в 15-ю версию рекомендаций Минздрава по коронавирусу. В составе препарата два моноклональных антитела — тиксагевимаб и цилгавимаб.

Минздрав начал процедуру регистрации препарата «Эвушелд» (МНН тиксагевимаб + цилгавимаб). Заявку подала компания AstraZeneca. Запись об этом появилась в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат регистрируется в виде раствора для внутримышечного введения.

Тиксагевимаб и цилгавимаб – это два рекомбинантных моноклональных антитела человеческого IgG1K. Данная комбинация моноклональных антител связывается с шиповидным белком, блокируя его взаимодействие с рецептором ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) человека, который необходим для присоединения вируса.

Препарат показан для доконтактной профилактики COVID-19 у людей, у которых может отсутствовать необходимая иммунная реакция на вакцинацию против COVID-19 или которым вакцинация не рекомендуется.

Доза препарата «Эвушелд» для взрослых и детей с 12 лет составляет 150 мг тиксагевимаба и 150 мг цилгавимаба, которые следует вводить в виде двух последовательных внутримышечных инъекций, указано в информационном бюллетене для медицинских работников.

FDA одобрило «Эвушелд» в 2021 году. С тех пор организация продолжает оценивать действие препарата. Пересмотрев утвержденную дозировку, регулятор рекомендовал применение лекарства каждые шесть месяцев в дозировке 300 мг тиксагевимаба и 300 мг цилгавимаба, чтобы обеспечить пациентам постоянную защиту от новых подвариантов «Омикрона».

По данным ГРЛС, «Эвушелд» с начала 2022 года ввозился в Россию четыре раза. В общей сложности было поставлено более 87 тыс. упаковок лекарства. Последняя партия датирована 16 июня 2022 года.

Ранее «ФВ» писал, что группа исследователей из Германии изучила эффективность 10 моноклональных антител против новых вариантов коронавируса, в число которых вошла и комбинация тиксагевимаб + цилгавимаб. Как утверждают ученые, практически все изученные моноклональные антитела оказались менее эффективны против новых субвариантов «Омикрона».

Вероника Догузова

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