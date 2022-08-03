Маркетплейсы начали запускать круглосуточную доставку лекарств

Маркетплейсы начали предоставлять своим клиентам услугу круглосуточной доставки лекарств. Такую услугу анонсировали сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club.

Сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club анонсировали услугу круглосуточной доставки лекарств, следует из пресс-релизов компаний.

Экспресс-доставка лекарств «Яндекс.Еды», осуществляемая совместно с «Яндекс.Маркетом», содержит ассортимент до 5 тыс. препаратов. В партнерстве аптечные сети: «Доктор Столетов», «Самсон-Фарма», «Диалог», «СуперАптека» и «Озерки», с которыми сервисы работают совместно.

Услуга осуществляется на территории Москвы и ближнего Подмосковья. Позже она будет расширена и до других городов-миллионников. Безрецептурные лекарства и БАД можно заказать с доставкой от 20 минут.

На этой неделе круглосуточную доставку лекарств также анонсировал Delivery Club. Сейчас услуга доступна в 20 районах Москвы и Санкт-Петербурга, а к доставке подключено более 80 аптек. Среднее время ожидания заказа составляет 27 минут. Пользователям доступен ассортимент из более чем 10 тыс. наименований, включая безрецептурные препараты, БАД, витамины и другие аптечные товары.

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik