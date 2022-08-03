Фармпроизводителям компенсируют 80% затрат на экспортную перевозку высокотехнологичных товаров

Правительство просубсидирует поставки высокотехнологичной продукции за рубеж. Производители и поставщики смогут возместить до 80% транспортных расходов при поставках такой продукции.

Правительство разработало новые меры поддержки для стимулирования сбыта высокотехнологичной промышленной продукции за рубеж. Постановление № 1347 от 28.07.2022 подписал премьер Михаил Мишустин.

За счет субсидий производители и поставщики высокотехнологичной продукции смогут компенсировать до 80% затрат на ее транспортировку на внешние рынки. В перечень такой продукции входят лекарственные средства и интермедиаты для их производства, зубоврачебные пасты и воски, перевязочные и гигиенические средства и т.д.

Воспользоваться субсидиями экспортеры смогут уже в 2023 году за поставленные за рубеж товары с 1 июля этого года. По сравнению с разработанным Минпромторгом в середине мая проектом документа срок действия программы сократился до 10.11.2024 года.

Теперь для получения субсидии компаниям не нужно заранее подавать заявку с указанием планируемого объема перевозок и проходить сложную процедуру отбора, говорится в пресс-релизе правительства. Для получения субсидии достаточно предоставить подтверждающие поставки продукции на внешние рынки документы в Российский экспортный центр, причем сделать это можно как через цифровую платформу «Мой экспорт», так и в привычном бумажном виде, следует из сообщения.

Также сообщается, что максимальный размер компенсационной выплаты увеличился в два раза − с 11 до 25% от стоимости экспортируемых промышленных товаров. Всего на эти цели в 2022 году в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предусмотрено почти 8 млрд руб.

В конце июня Минпромторг выступил с инициативой финансовой поддержки сертификации промышленной продукции на внешних рынках. Если документ будет принят, производители смогут возмещать затраты за три года на регистрацию, проведение клинических исследований и переквалификацию лекарств.

Фото: zinkevych/freepik.com

Таисия Кубрина

pharmvestnik