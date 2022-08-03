Структура «Р-Фарм» стала основным владельцем «Первого электронного рецепта»

«Р-Фарм Холдинг» стал основным владельцем ООО «Первый электронный рецепт». Компании принадлежат 51% акций одного из операторов системы электронных рецептов.

«Р-Фарм Холдинг» (структура «Р-Фарм») стал основным владельцем ООО «Первый электронный рецепт» (1ЭР). Компании принадлежат 51% акций одного из операторов системы электронных рецептов, сообщил RTVI. Владелец «Р-Фарм» Алексей Репик комментариев изданию не предоставил. В «Первом электронном рецепте» комментировать сделку отказались.

По данным СПАРК, с которыми ознакомился «ФВ», изменения в структуру собственников «Первого электронного рецепта» были внесены еще 6 мая 2022 года. Еще 41% акций принадлежат ООО «ИК ХОСТ» (владельцы – Константин Суслов, Элина Литовская, Владимир Федоряк, Владислав Алексеев).

ООО «Первый электронный рецепт» основано в декабре 2020 года. Компания занимается внедрением системы электронных рецептов, подключив к сервису уже более 30 регионов России. Разработчик приложения «Мой рецепт». Генеральный директор – Константин Суслов.

Согласно Стратегии лекарственного обеспечения населения России все субъекты страны должны внедрить систему электронного рецепта до 2023 года. Одним из первых регионов, разрабатывающих систему электронных рецептов, стала Белгородская область. Пилотный проект там стартовал в 2019 году, а в 2021 году медицинские организации региона полностью перешли на электронный рецепт. Проект по внедрению электронных рецептов проходит на технологической платформе «Электронный рецепт», разработанной IT-компанией «Медиката» в рамках государственно-частного партнерства.

Артем Косенок

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