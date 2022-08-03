AstraZeneca будет продавать лекарства от редких заболеваний в два раза большем числе стран

AstraZeneca будет продавать свои препараты от редких заболеваний в два раза большем количестве стран. Так компания хочет отбить приобретение Alexion, специализирующейся на таких препаратах, которое стоило ей 39 млрд долл.

AstraZeneca удвоит количество стран, в которых ее американское подразделение Alexion будет продавать препараты от редких заболеваний, сообщает The Financial Times. Издание пишет, что таким образом шведско-британская компания хочет извлечь выгоду из Alexion, которая обошлась ей в 39 млрд долл.

Сделка по приобретению Alexion была закрыта год назад. По итогам II квартала этого года выручка от продаж препаратов от редких заболеваний принесла компании 1,8 млрд долл. Продажи в США принесли более 1 млрд долл., также Alexion продает препараты напрямую в 20 других странах и еще в 30 странах через партнерские соглашения.

Исполнительный директор Alexion и бывший финансовый директор AstraZeneca Марк Дюнуайе заявил, что к 2025–2030 годам компания планирует продавать свою продукцию уже в 100 странах.

Определенные успехи уже достигнуты, пишет FT. В Китае, где AstraZeneca считается одной из ведущих западных фармацевтических компаний, Alexion ранее имела «нулевое присутствие», а теперь продает один одобренный препарат и готовит к одобрению еще 10.

Alexion специализируется на «биологии комплементов», создавая лекарства, которые контролируют систему комлементов — важную часть иммунной системы. Иногда она чрезмерно сильно реагирует на раздражители и вызывает заболевания, которые могут повредить ткани. Один из основных активов Alexion «Солирис» используется для лечения серьезных заболеваний крови, почек и мышц.

Специалисты Alexion также работают с AstraZeneca над разработкой новых методов лечения болезней, от которых страдают широкие категории населения. Сотрудничество включает в себя разработку средства от географической атрофии — болезни глаз, от которой может страдать до миллиона человек.

Николай Соколов

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