«ФВ» узнал возможный список препаратов для заключения петербургского офсета

К осени Санкт-Петербург планирует провести конкурс на заключение первого офсетного контракта, сообщал председатель Комитета по промышленной политике города Кирилл Соловейчик. По его словам, контракт будет касаться производства 28 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов. «ФВ» ознакомился с возможным списком.

Перечень препаратов включает:

Акситиниб. Апиксабан. Афатиниб. Бозутиниб. Вилдаглиптин. Дазатиниб. Дапаглифлозин. Деферазирокс. Ибрутиниб. Кабозантиниб. Клопидогрел. Кобиметиниб. Кризотиниб. Лапатиниб. Леветирацетам. Ленватиниб. Нилотиниб. Олапариб. Пазопаниб. Палбоциклиб. Регорафениб. Ривароксабан. Руксолитиниб. Ситаглиптин. Сорафениб. Сунитиниб. Элтромбопаг. Эмпаглифлозин.

«ФВ» направил запросы в пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а также в городской Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ). На момент публикации ответа не поступило.

Почти все препараты этого списка защищены патентами. В то же время, уточнил «ФВ» патентный поверенный Алексей Михайлов, некоторые препараты сейчас защищают вторичные патенты, которые можно обойти. Это, к примеру, касается клопидогрела и пазопаниба. Патент на молекулу сорафениба истек в июне 2022 года.

Как сообщал Соловейчик, контракт будет заключен сроком на 10 лет, а поставщик-инвестор должен будет завершить строительство или модернизацию производства за 36 месяцев.

Если контракт будет заключен к 2023 году, то строительство должны будут завершить к концу 2025 года. Часть патентов к этому времени уже истекут. Например, патент на ривароксабан (до 13.12.2025), один из патентов на регорафениб (до 29.08.2025) и деферазирокс (до 05.03.2024).

Летом 2026 года истекает второй российский патент на деферазирокс, а еще раньше российский патент на ибрутиниб. В этом же году закончится действие российского патента на ленватиниб, а также евразийских патентов, защищающих нилотиниб. Стоит отметить, что часть этих патентов еще могут быть продлены.

Маргарита Грошева

Юлия Куликова

pharmvestnik