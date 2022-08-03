В России за последние пять лет выросли продажи фармацевтических холодильников

Продажи фармацевтических холодильников в России в 2017—2021 годах выросли на 38%. Снижение продаж наблюдалось только в 2019 году, говорят данные BusinesStat.

В России в 2017—2021 годах выросли продажи фармацевтических холодильников на 38,2% – с 5,7 тыс. до 21,7 тыс. штук. Такие данные приводит BusinesStat. Снижение продаж наблюдалось только в 2019 году (-5,1%) после значительного роста годом ранее. Высокий темп прироста в 2018 году (+11,4%) был обусловлен необходимостью замены давно функционирующего и выходящего из строя медоборудования, которая была отложена из-за кризисных явлений предыдущих лет.

В 2020 году продажи фармацевтических холодильников в России увеличились на 22,4% к уровню 2019 года и составили 20,3 тыс. штук. Из-за пандемии коронавируса выросла нагрузка на медицинские учреждения и расходы на их снабжение. Кроме того, в 2020 году Минздрав утвердил стандарт оснащения стоматологических клиник. Согласно приказу, каждое учреждение должно быть оснащено фармацевтическими холодильниками с регистрационным удостоверением Росздравнадзора для хранения лекарственных препаратов.

На фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом и увеличения расходов на здравоохранение в 2021 году продажи фармацевтических холодильников в России выросли еще на 6,8%. Ожидается, что в этом году продажи снизятся. С одной стороны, потребности медицинских учреждений в оборудовании были частично удовлетворены годами ранее. С другой стороны, внешнеполитический кризис негативно повлияет на рынок, отмечают аналитики.

В России нет недостатка в предложении холодильного оборудования отечественного производства, однако комплектующие для его изготовления используются в большей степени импортные. Рост ценника на зарубежные материалы из-за нестабильности курсов валют и нарушения цепочек поставок приведет к росту стоимости и на готовую продукцию. В этих условиях обновление техники будет откладываться. В 2024—2026 годах продажи фармацевтических холодильников в России будут восстанавливаться в основном за счет замены вышедшего из строя оборудования, утверждают аналитики.

Фото: upklyak/ru.freepik.com

Артем Косенок

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