Regeneron завершит четыре испытания своих моноклональных антител

Regeneron прекратил четыре исследования своей комбинации моноклональных антител REGEN-COV (казиривимаб и имдевимаб). Об этом сообщает The Endpoints News.

В сентябре 2021 года правительство США закупило этих препаратов на сумму в 2,9 млрд долл. Но несколько месяцев спустя из-за распространения в Соединенных Штатах варианта «Омикрон» FDA пересмотрело выданное препарату разрешение на продажу и сняло его с рынка в конце января этого года.

По словам представителя компании, «текущие клинические испытания были… прекращены» после отзыва разрешения. Испытания находились на разных фазах, от I до III. В качестве причины прекращения всех исследований указывались «варианты SARS-CoV-2, влияющие на восприимчивость к исследуемому препарату», говорится на сайте clinicaltrials.gov.

Остановлены испытания препарата у педиатрических пациентов, госпитализированных из-за вируса; в качестве профилактического средства для детей и взрослых с ослабленным иммунитетом; у детей из группы высокого риска до 12 лет и в качестве препарата для амбулаторных больных.

«У Regeneron есть антитела против COVID-19 «следующего поколения», которые в настоящее время проходят… I фазу испытаний, и [компания] намерена продвигать кандидатные препараты, которые безопасны и эффективны против циркулирующих в настоящее время и будущих вариантов [коронавируса]», — говорит представитель Regeneron.

Николай Соколов

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