RNC Pharma сообщила о росте третий месяц подряд доли отечественных ветпрепаратов на рынке

Аналитики RNC Pharma сообщили о росте третий месяц подряд в офлайн-сегменте доли российских ветпрепаратов. Рублевый показатель на рознично-коммерческом рынке вырос на 4,3% (до 37,5%), натуральный прибавил 0,9% (до 61,7%).

По итогам I—II кварталов этого года общий объем рознично-коммерческого рынка ветеринарных лекарственных препаратов в России (без учета онлайн-сегмента) достиг 10,8 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Относительно аналогичного периода прошлого года динамика зафиксирована на уровне -2% в российской валюте. Об этом сообщили аналитики RNC Pharma.

После ажиотажного спроса весной на рынке наступило затишье, потребители расходовали сформированные запасы, плюс влияние на развитие рынка оказывает онлайн-канал. Он продолжает активно расти, оттягивая на себя потребителей из офлайн-направления. Натуральные объемы также заметно сокращаются, по сравнению с январем — июнем прошлого года динамика зафиксирована на уровне -19,2% при проведении расчетов в минимальных единицах дозирования (МЕД), общий объем рынка за анализируемый период составил 67,1 млн МЕД.

После всплеска продаж ветпрепаратов в марте объемы продаж падают уже третий месяц подряд как в денежном, так и в натуральном выражении. Результаты июня в этом смысле мало чем отличались от предшествующих периодов. Так, рублевая динамика по сравнению с июнем 2021 года составила -10,8%, всего в анализируемом периоде было реализовано ветпрепаратов на сумму порядка 1,68 млрд руб. Натуральная динамика тоже в глубоком минусе, здесь показатель прироста составил -23%, всего по итогам июня было реализовано 10,5 млн МЕД ветпрепаратов.

Общая доля отечественной продукции на рознично-коммерческом рынке ветпрепаратов (без учета онлайн-сегмента) по итогам I—II кварталов сокращалась как в денежном, так и в натуральном выражении, показатель в рублях составил 31,8% (на 0,1% меньше, чем годом ранее), в минимальных единицах — 61,1% (на 0,6% меньше). Это происходило прежде всего из-за мартовского ажиотажа, когда впрок закупались именно иностранные препараты. Но уже в апреле спрос на отечественную продукцию вновь начал повышаться, ситуация по итогам июня продолжила тенденцию замещения импортной продукции, в результате доля отечественных компаний существенно повысилась, рублевый показатель вырос на 4,3% (до 37,5%), натуральный прибавил 0,9% (до 61,7%).

Из числа иностранных компаний по итогам января — июня максимальную динамику в рознице демонстрирует испанская «С.П. Ветеринария». За год рублевые продажи компании выросли в 16,4 раза, речь идет о препаратах для СХЖ, в частности антибактериальных препаратах «Энроколи» и «Колмик». Правда, компания пока может претендовать только на позицию в TOP50, что касается компаний первого эшелона, тут максимальный прирост продемонстрировала «КРКА»: ее рублевые объемы продаж за год выросли на 38%, основной вклад в динамику обеспечил противопаразитарный препарат «Селафорт».

По отечественным компаниям абсолютный рекорд с точки зрения динамики показала компания «Новая группа» – за год рублевые объемы продаж выросли в 8,5 раза. Основной вклад в динамику обеспечил препарат «Миоксил», сочетающий седативный, анальгезирующий и миорелаксирующий эффекты. Из числа топовых игроков отметим группу компаний «Вик», здесь за год продажи выросли на 14%, динамику определяли противопаразитарный препарат «Сантомектин» для СХЖ, а также антигельминтик «Квантум», предназначенный для домашних животных.

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Артем Косенок

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